조여정이 드라마 쫑파티 현장을 공개했다. / 사진=조여정 SNS

배우 조여정이 드라마 쫑파티에서 공주로 변신했다.2일 조여정은 자신의 SNS에 "쫑 기념 공주 만들어줘서 고마워요. '지불아' 분장팀"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.사진 속 조여정은 앙증맞은 왕관과 액세서리를 착용하고 화려하게 꾸며진 공간 한 가운데서 포즈를 취하고 있다. 카메라를 응시하기도 하면서 다양한 포즈를 선보인 조여정은 시종일관 밝은 미소를 보이며 시선을 끌었다.조여정이 언급한 '지불아'는 드라마 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 줄임말로, 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 블랙코미디다. 올해 쿠팡에서 공개를 앞두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr