방송인 전현무가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 캐스터로 나선다. / 사진제공=KBS

지난해 KBS 연예대상을 받은 방송인 전현무가 2년 연속 수상을 노린다고 밝혔다.2일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 축구선수 이영표, 방송인 전현무, 남현종 아나운서가 참석했다.KBS에서 지상파 독점 생중계될 '2026 FIFA 북중미 월드컵'은 이영표 해설위원을 필두로 전현무, 남현종 캐스터뿐 아니라 박주영, 김신욱, 조원희, 박찬하, 정우원 등의 중계진이 나선다. KBS는 이번 월드컵의 104경기 중 91경기를 집중 편성할 예정이다.전현무는 '2026 FIFA 북중미 월드컵'을 통해 데뷔 21년 차에 월드컵 캐스터에 첫 도전한다. 그는 "신입 캐스터로 무거운 중책을 맡게 됐다"라며 "예능을 할 때와는 다른 긴장감과 부담감 속에 하루하루를 보내고 있다. 다행히 세 사람의 조합에 대해 우려보다는 기대를 해주시는 것 같아 힘을 얻고 준비하고 있다"고 말했다.또 전현무는 "중계를 하면서 '무식하면 이렇게 용감할 수 있구나'를 몸소 체험했다. 월드컵은 축구를 잘 아는 사람보다 축구를 잘 모르는 사람이 더 많이 보는 콘텐츠다. 남현종, 이영표 같은 사람들보다 나 같은 사람이 훨씬 많을 것이다. 내가 그들을 대변하는 역할"이라고 덧붙였다.올해 KBS 연예대상 수상을 욕심내기도 했다. 전현무는 "월드컵 중계와 연예대상 수상은 직결돼있는 문제다. 이게 망하면 다른 걸 잘해도 안 줄 것 같다"라며 너스레를 떨었다. 이어 그는 "결국 시청률이 잘 나와야 성과를 인정받을 수 있다. 올해 연예대상은 월드컵 성적에 달려 있다. 솔직히 욕심난다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.'2026 FIFA 북중미 월드컵'은 오는 11일부터 다음 달 19일까지 열린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr