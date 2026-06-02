허니제이, 18kg 감량했다더니…출산했지만 군살 제로

댄서 허니제이가 출산 후에도 군살없는 바디라인을 보였다.최근 허니제이는 비키니를 입은 모습을 공개했다. 허니제이는 딸 러브 양을 출산했지만 결혼 전의 몸으로 돌아온 듯한 모습이다. 허니제이는 18kg을 감량한 것으로 알려졌다.한편 허니제이는 2022년 1살 연하의 디자이너 정담과 결혼과 동시에 임신 소식을 알렸다. 또 2023년 딸 러브를 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr