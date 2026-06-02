허니제이, 18kg 감량했다더니…출산했지만 군살 제로
댄서 허니제이가 출산 후에도 군살없는 바디라인을 보였다.

최근 허니제이는 비키니를 입은 모습을 공개했다. 허니제이는 딸 러브 양을 출산했지만 결혼 전의 몸으로 돌아온 듯한 모습이다. 허니제이는 18kg을 감량한 것으로 알려졌다.
허니제이, 18kg 감량했다더니…출산했지만 군살 제로
허니제이, 18kg 감량했다더니…출산했지만 군살 제로
한편 허니제이는 2022년 1살 연하의 디자이너 정담과 결혼과 동시에 임신 소식을 알렸다. 또 2023년 딸 러브를 출산했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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