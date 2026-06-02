'멋진 신세계' 공식 포스터와 아역 배우 이서정의 사진. / 사진=SBS '멋진 신세계', 이서정 어머니 개인 SNS 캡처

아역배우 이서정의 모친이 '멋진 신세계' 촬영 후 통편집된 것에 대한 아쉬움을 전했다.이서정의 어머니는 지난달 31일 개인 SNS 계정을 통해 딸의 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 촬영 비하인드를 공개했다. 이서정은 극 중 모태희(채서안 분)의 아역으로 캐스팅돼 촬영을 마쳤으나 제작 과정에서 편집된 것으로 알려졌다.그는 딸의 사진과 함께 올린 장문의 글에서 "어린 태희 역으로 오디션 첫 픽스를 받고 설레는 마음으로 준비하고 촬영했던 '멋진 신세계'. 아쉽게도 서정이의 장면은 제작 분량 초과로 최종 편집돼 방송에서는 만나볼 수 없게 됐다"고 밝혔다. 이어 "속상한 마음이 없는 건 아니지만 이번 경험을 통해 또 하나 배웠다"고 덧붙였다.그러면서 "픽스 이후 9줄의 대사를 오랫동안 연습했고 촬영장에 서서, 카메라 앞에서 연기하고 좋은 스태프분들과 오빠들과 현장 경험을 쌓아서 누구도 편집할 수 없는 소중한 기억이 됐다"고 전했다. 그는 "하나의 작품은 지나갔지만 또 다른 작품을 촬영 중이다. 굳세어라 이서정"이라며 딸을 응원했다.한편 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 매주 금, 토요일 오후 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr