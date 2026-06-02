탁재훈이 르세라핌에게 인지도 굴욕을 당했다. / 사진=텐아시아DB

르세라핌이 '아니 근데 진짜'에 출연해 입담을 뽐냈다. / 사진='아니 근데 진짜' 방송화면 캡쳐

방송인 탁재훈이 그룹 르세라핌 멤버들에게 인지도 굴욕을 당했다.지난 1일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 게스트로 출연한 르세라핌 멤버가 탁재훈의 직업을 추측하는 모습이 그려졌다.탁재훈을 처음 봤다는 카즈하의 말에 이수지는 탁재훈의 직업을 가수, 배우, 개그맨 중에 맞춰보라고 제안했다. 말이 끝나기 무섭게 사쿠라가 "배우는 아닌 것 같다"라고 단호하게 말했다. 한 뒤 곧바로 "개그맨"을 외치며 눈치를 살폈다.막내 홍은채는 "(탁재훈을) 안다. 가수셨다"라고 말해 탁재훈이 감동케 했다. 하지만 가수명을 묻자 "가수명이 있냐"라고 당황하는 모습을 보였다. 탁재훈은 "그냥 얼굴 없는 가수라고 생각하고"라며 체념한 모습을 보였다.이수지는 "(탁재훈이) 진짜 하숙생인 줄 알고 온 거 아니냐"며 상황을 정리했다. 이에 탁재훈은 "아줌마 소주 한 병만 줘요"라고 맞받아치며 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr