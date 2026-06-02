그룹 방탄소년단 멤버 정국이 러닝을 나왔다가 사생팬에게 경고하고 있다. / 사진=정국 SNS

사진=정국 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 사생팬으로 인한 고충을 전했다.정국은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 잡으면 셀카"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 정국이 밤 10시 58분 러닝을 위해 한강을 나선 모습. 검은색 마스크와 모자로 얼굴을 가린 그는 운동에 매진했다. 그러나 이내 그는 "집 근처에서 대기하란 소리가 아니잖아"라며 카메라를 향해 주먹을 휘둘렀고 "진짜 박제해버린다"라며 사생 팬들에 경고했다.정국은 주거 침입을 반복적으로 당해왔다. 지난해 8월 40대 여성 A씨는 밤 11시 20분경 정국이 거주하는 서울 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 붙잡혔다. 그보다 두 달 앞선 6월에는 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택 현관 비밀번호를 여러 차례 누르는 등 침입을 시도하다 체포됐다.한편 방탄소년단은 미국에서 월드 투어를 마무리한 후 지난달 30일 입국했다. 이들은 부산에서 열리는 데뷔 12주년 기념 콘서트를 마친 후 유럽 투어를 진행한 뒤 북미 투어 2차 일정에 돌입할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr