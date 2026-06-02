오은영이 배려 없는 남편에게 일침을 가했다. / 사진='오은영 리포트 결혼지옥' 방송 화면 캡쳐

오은영이 국제부부 사연에 안타까워했다. / 사진='오은영 리포트 결혼지옥' 방송 화면 캡쳐

'오은영리포트-결혼지옥' 오은영 박사가 배려 없고 충동적인 남편을 향해 단호한 일침을 가했다.지난 1일 방송된 MBC 예능 '오은영리포트-결혼지옥'에서는 베트남 출신 아내와 한국인 남편으로 이루어진 국제 부부의 사연이 그려졌다.오은영 박사는 남편의 문제점을 두 가지로 나눠 지적했다. 그는 "어릴 때 지나치게 허용적으로 오냐오냐 커서 인생에서 꼭 거쳐야 하는 건강한 좌절의 경험이 없다"고 꼬집었다. 두 번째 문제로 "결과 예측 능력이 떨어져 충동적으로 일을 저지른다"고 분석했다.남편은 수입이 생겨도 부모님께 빚을 갚거나 아내에게 말하지 않고 본인 통장에만 모아두는 이기적인 태도를 나타냈다. 또 부모님이 제안한 월 500만 원의 식당 일을 거절하고 베트남 나트랑에서 클럽을 운영하고 싶다는 허황된 모습을 보였다. 이에 오 박사는 "죄송하지만 (남편이) 결과를 예측하고 판단하는 수준이 유치원생 정도에 가깝다"라며 "주의력과 실행 기능에 어려움이 있어 치료적 접근이 필요한 상태"라고 진단해 눈길을 끌었다.오 박사는 타국에서 홀로 버텨온 베트남인 아내의 마음에 공감했다. 그는 "아내가 남편에게 바라는 것은 어마어마한 돈이나 여왕 같은 대접이 아니라 배우자로서의 최소한의 관심과 배려, 사랑이다"라고 강조했다. 그러면서 남편을 향해 "그걸 안 주면 끝이다. 안 줄 거면 이혼해라. 괜히 다른 사람 인생 발목 잡지 마라"며 강력하게 경고했다. 아내 역시 오 박사의 공감에 눈물을 쏟으며 안타까움을 더했다.'오은영 리포트-결혼 지옥'은 매주 월요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr