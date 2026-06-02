47세에 임신에 성공한 ‘연예계 최고령 산모’ 배우 한다감이 임신 성공 비법을 공개한다.
오는 3일 오후 8시 30분 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 624회는 ‘찰떡같이 찾아온 축복’편으로, 임신 21주차에 돌입한 한다감이 함께한다.
‘슈돌’에 첫 출연하는한다감은 “21주차 찰떡이 엄마 한다감”이라고 소개한 후 “모든 걸 보여드리겠다”라는 각오를 드러낸다. 특히 한다감은 “임신을 해야겠다고 생각하고 44세부터 2년동안 몸을 만들었다”며 “작년에 시험관 시술을 시도하고 처음에 바로 임신이 됐다”고 밝힌다.
임신 후 체중이 2~3kg밖에 늘지 않았다는 한다감은 요거트, 용과, 블루베리, 아사이베리, 올리브유 등 건강한 음식을 가볍게 챙겨 먹는다고 설명한다. 그는 “식단 관리는 자기자신과의 싸움”이라며 과자의 유혹을 이겨내고 견과류를 먹는 등 건강한 식습관을 꾸준히 유지해 산부인과 의사도 인정한 튼튼한 자궁을 갖게 됐다고 자랑한다. 운동, 멘탈 케어 방법 등 한다감의 생활 습관이 공개되자 2세를 준비중인 김종민은 열심히 받아 적은 후 “여보 기다려”라고 외친다. 랄랄은 “그냥 된 게 아니었네요”라며 한다감의 노력에 감동 받는다.
1980년생 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 약 1년여 열애 끝에 결혼했다. 그는 지난 4월 결혼 6년 만에 임신 소식을 알리며 "지금도 믿어지지 않지만, 제가 연예계 최고령 산모가 되었다"며 "아마 지금껏 사례를 보아서는 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모이지 않을까 싶다. 이 늦은 시기에 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 감사드린다"고 벅찬 심경을 전했다.
임신을 준비해온 과정도 함께 공개했다. 한다감은 "작년에 연극을 마치면서 최고의 상태로 결과를 얻고 싶어 병원을 미리 다니며 꼼꼼하게 준비했고, 그 결과 감사하게도 시험관 시술 단 1번에 성공했다"며 "오랜 세월 동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한 것이 정말 많은 도움이 된 것 같다"고 설명했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 3일 오후 8시 30분 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 624회는 ‘찰떡같이 찾아온 축복’편으로, 임신 21주차에 돌입한 한다감이 함께한다.
‘슈돌’에 첫 출연하는한다감은 “21주차 찰떡이 엄마 한다감”이라고 소개한 후 “모든 걸 보여드리겠다”라는 각오를 드러낸다. 특히 한다감은 “임신을 해야겠다고 생각하고 44세부터 2년동안 몸을 만들었다”며 “작년에 시험관 시술을 시도하고 처음에 바로 임신이 됐다”고 밝힌다.
임신 후 체중이 2~3kg밖에 늘지 않았다는 한다감은 요거트, 용과, 블루베리, 아사이베리, 올리브유 등 건강한 음식을 가볍게 챙겨 먹는다고 설명한다. 그는 “식단 관리는 자기자신과의 싸움”이라며 과자의 유혹을 이겨내고 견과류를 먹는 등 건강한 식습관을 꾸준히 유지해 산부인과 의사도 인정한 튼튼한 자궁을 갖게 됐다고 자랑한다. 운동, 멘탈 케어 방법 등 한다감의 생활 습관이 공개되자 2세를 준비중인 김종민은 열심히 받아 적은 후 “여보 기다려”라고 외친다. 랄랄은 “그냥 된 게 아니었네요”라며 한다감의 노력에 감동 받는다.
1980년생 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 약 1년여 열애 끝에 결혼했다. 그는 지난 4월 결혼 6년 만에 임신 소식을 알리며 "지금도 믿어지지 않지만, 제가 연예계 최고령 산모가 되었다"며 "아마 지금껏 사례를 보아서는 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모이지 않을까 싶다. 이 늦은 시기에 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 감사드린다"고 벅찬 심경을 전했다.
임신을 준비해온 과정도 함께 공개했다. 한다감은 "작년에 연극을 마치면서 최고의 상태로 결과를 얻고 싶어 병원을 미리 다니며 꼼꼼하게 준비했고, 그 결과 감사하게도 시험관 시술 단 1번에 성공했다"며 "오랜 세월 동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한 것이 정말 많은 도움이 된 것 같다"고 설명했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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