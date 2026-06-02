강수지, 디스크 협착증이라더니…언제 나들이를 나간 거어

김국진과 재혼한 강수지가 꽃을 선물받았다.최근 강수지는 핑크색으로 물든 꽃다발을 들고 사진을 남겼다. 그는 여리여리한 바디라인을 자랑했다.한편 강수지는 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 디스크 협착증 진단을 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "고관절이 아파서 최근에 정형외과를 갔다. 엑스레이를 찍었더니 골반이 기울어져 있더라. MRI를 찍었더니 디스크 협착증이었다"고 설명했다. 이어 그는 "러닝을 200일동안 뛰다가 3주째 못 뛰고 있다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr