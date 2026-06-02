정세운/ 사진=텐아시아 DB

가수 정세운이 오는 23일 육군 현역으로 입대한다.정세운 소속사 씨에이엠위더스는 2일 정세운의 입대 소식을 전했다. 소속사는 "정세운이 국방의 의무를 성실히 이행하고 더욱 건강하고 성숙한 모습으로 돌아올 수 있도록 많은 응원 부탁드린다"며 "군 복무 후 아티스트로서 한층 성장한 모습으로 다시 인사드릴 정세운에게 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 말했다.SBS 서바이벌 오디션 프로그램 'K팝스타3', 엠넷 보이그룹 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2' 등에 출연해 얼굴을 알린 정세운은 2017년 솔로 가수로 데뷔했다. 지난 3월 EP 'Love in the Margins (러브 인 더 마진스)'를 발매했고, 4월에는 단독 공연 'Margins(마진스)'를 개최했다.지난 2024년에는 10년간 동행한 스타쉽엔터테인먼트를 떠나 씨에이엠위더스에 새로운 둥지를 틀었다. 소속사 이적 이후에는 EP 'BRUT (브루트)', 디지털 싱글 'Colors(컬러스)', EP 'Love in the Margins'를 발매하며 싱어송라이터의 행보를 이어왔다. 또한 소극장 콘서트 'Bittersweet (비터스윗)'과 단독 공연 'Margins'를 통해 팬들과 호흡했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr