연상호 감독이 '군체' 언론시사회에 참석했다. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'의 포스터. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'(r감독 연상호)가 국내 흥행에 이어 아시아 주요 지역에서도 오프닝 박스오피스 1위를 기록하며 해외 시장에서 존재감을 드러내고 있다. 말레이시아, 대만, 필리핀, 싱가포르, 홍콩 등에서 개봉 직후 흥행 성과를 거둔 가운데, 일부 지역에서는 역대 한국 영화 흥행 기록 경신 가능성도 제기되고 있다. 해외 124개국에 선판매된 '군체'는 아시아를 넘어 유럽과 남미 시장에서도 관심을 모으며 글로벌 흥행 행보를 이어가고 있다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연했다. 국내에서 손익분기점 돌파에 이어 해외 성과도 주목받고 있다.'군체'는 지난 5월 22일 개봉한 말레이시아에서 개봉 3일 만에 '파묘'를 제치고 역대 한국 영화 박스오피스 3위에 올랐다. 이어 5월 30일 기준 누적 수익 약 1580만 말레이시아 링깃(MYR)을 기록하며 '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 이름을 올렸다.같은 날 대만에서도 개봉했다. 대만에서는 5월 31일 기준 누적 수익 약 1억1500만 대만달러(TWD)를 기록했다. 현지에서는 밀폐 공간 공포물을 넘어선 대규모 재난 서사를 선보였다는 평가와 함께 관객들의 관심을 받고 있다.필리핀에서는 지난 5월 27일 개봉 후 5일 만에 약 6850만 필리핀 페소(PHP)의 수익을 거두며 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 올랐다. 싱가포르에서도 같은 날 개봉해 5월 31일 기준 약 71만5000 싱가포르달러(SGD)의 수익을 기록했으며, 역대 한국 영화 흥행 순위 상위권 진입이 기대되고 있다.홍콩에서는 5월 28일 개봉 첫날 약 140만 홍콩달러(HKD)의 수익을 올리며 2020년 '반도' 이후 한국 영화 최고 오프닝 성적을 기록했다. 이후 5월 31일 기준 누적 수익 약 640만 홍콩달러를 기록하며 흥행을 이어가고 있다.해외 배급사들의 기대감도 이어지고 있다. 일본 배급사 가가 코퍼레이션(Gaga Corporation)은 "팬데믹 상황에서도 좋은 성과를 거둔 '반도'의 일본 개봉 이후, 연상호 감독에 대한 신뢰를 쌓아왔다"며 "'군체' 역시 일본에서 큰 성과를 거둘 것이라 기대하고 있다"고 밝혔다.남미 배급사 BF 디스트리뷰션(BF Distribution)은 "연상호 감독의 전작들과 한국 콘텐츠에 대한 남미 지역 내 선호도 증가를 고려할 때, 극장 흥행 가능성에 대해서도 매우 높은 확신을 가지고 있다"고 봤다. 프랑스 배급사 ARP SAS 역시 "프랑스에서 '부산행'과 '반도'를 매우 성공적으로 개봉한 이후, 연상호 감독과의 협업을 이어가게 되어 기쁘다. '군체'는 기발하고 독창적이며, 시각적으로 강렬한 동시에… 무엇보다도 무척 재미있는 작품"이라고 평가했다.특히 '군체'는 지난 5월 27일 프랑스에서 개봉작 기준 박스오피스 2위에 오르며 유럽 시장에서도 관심을 모으고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr