가수 소유가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

소유가 자가를 마련해 이사에 나섰다. / 사진=유튜브 '소유기' 캡처

소유가 자가를 마련해 이사에 나섰다. / 사진=유튜브 '소유기' 캡처

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 새로운 보금자리로 이사하는 모습을 공개했다.1일 유튜브 채널 '소유기'에는 '우당탕탕 소유의 이삿날, 이사 두 번 다시는 안 하고 싶어'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 소유는 6년 동안 살았던 집을 떠나 새로운 집으로 짐을 옮겼다.소유는 "드디어 대망의 이사 데이"라며 말문을 열었다. 이후 이사를 진행하는 소유의 모습이 공개됐으나 이삿짐 트럭이 건물 진입 문제로 늦어지면서 시작부터 예상치 못한 변수를 맞았다. 소유는 "원래 11시면 끝났어야 하는데 계속 딜레이됐다"라며 상황을 설명했다.오랜 시간 머문 집에 대한 아쉬움도 전했다. 창밖에 있던 나무를 바라보던 소유는 "이 나무가 계절마다 바뀌는 모습을 못 본다는 게 아쉽다. 이 집을 떠나면서 가장 아쉬운 부분은 나무가 예쁜데 못 봐서 아쉽다. 이렇게 날씨 좋을 때 테라스에서 한잔하기 좋았다"고 말했다.새집으로 이동한 소유는 집 내부를 일부 공개했다. 그는 "이번 집은 욕심 낸 부분들이 많다"라며 "룸 투어 기대하셔도 된다"고 밝혔다. 이어 소유는 "이사 잘 마쳤다. 내가 진짜 공을 너무 많이 들였다. PD님들도 집 보고 '오오' 이랬다"고 말해 기대감을 높였다.이어 소유는 짐 정리와 가전 설치, 업무 연락까지 한꺼번에 해내며 분주한 시간을 보냈다. 모든 일정을 마친 소유는 "진짜 힘들다. 이사는 두 번 다시 하고 싶지 않다"라며 웃어 보였다. 그러면서도 "가구가 더 들어오고 채워질 예정"이라며 새집 룸투어를 예고했다.한편 소유는 최근 자가 이사 사실을 공개해 화제를 모았다. 앞서 그는 보증금 1억원, 월세 약 1300만원의 한남동 고급 주택에 거주했으며, 10년 전 매수한 SK하이닉스 등 주식 투자 수익금으로 새집을 마련했다고 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr