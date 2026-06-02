27기 영수, 배에 복근인가…행정사인데 완전 몸짱

27기 영수가 탄탄한 피지컬을 자랑했다.최근 영수는 ‘나는솔로’ 멤버들과 나들이를 떠났다. 그는 수영장에서 몸짱임을 인증한 모습. 넓은 어깨와 군살없는 바디라인을 뽐냈다.한편 방송 출연 당시 영수는 "돈을 벌고 싶어서 작게 영상 제작업을 시작했다. 그게 잘되면서 스튜디오 차려놓고, 또 잘돼서 신사동, 압구정동에 더 차렸다. 크게 차렸는데, 코로나19 당시 시장 상황이 변하더라. 다 정리하고, 자격증을 취득해서 현재 행정사를 하고 있다"라고 밝혔다. 아울러 "식품 관련 인허가, 제조, 유통을 전문으로 하고 있다. 행정사 개업한 지 2년 반 좀 넘었다"라고 소개했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr