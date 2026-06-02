'김부장'이 1차 티저를 공개했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

'김부장'이 1차 티저를 공개했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

SBS 새 금토 드라마 '김부장'이 1차 티저를 공개했다.오는 26일 첫 방송 되는 '김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.동명의 네이버 웹툰을 원작으로 한 '김부장'은 영화 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드'의 남대중 작가와 드라마 '원더풀 월드', '트레이서', '보이스2'의 이승영 감독, 이소은 감독이 의기투합한 작품이다.1일 공개된 1차 티저는 한밤중 적막한 공간 속 김부장(소지섭 분)이 "어디 있어"라고 외치며 의문의 컨테이너 문을 여는 장면으로 시작된다.남북파 공작원 시절 김부장의 과거와 병상에 누운 민지 엄마의 "이제 모든 걸 다 잊고 민지의 아빠로 살아줘요"라는 유언이 교차한다. 눈물을 글썽이는 김부장의 모습과 함께 딸 민지를 홀로 키워온 시간이 펼쳐진다. 신생아 시절부터 유치원생, 고등학생으로 성장하는 민지의 모습이 이어지며 딸바보 아빠의 일상이 그려진다.평범한 직장인으로 살아가던 김부장의 일상은 위기를 맞는다. 민지 엄마의 "사랑받는 아이가 될 수 있도록"이라는 당부 직후 "아빠..."라는 민지의 떨리는 목소리가 울려 퍼지고, 빗속에서 멱살을 잡힌 김부장과 어딘가로 도망치는 민지(서수민 분)의 모습이 긴장감을 높인다. 한곳을 응시하던 김부장은 "그럼 그냥 이렇게 보고만 있을 거야?"라는 목소리를 듣고 안경을 고쳐 쓰며 변화를 예고한다.이후 '세상에서 가장 평범한 아빠가 온다'라는 자막과 함께 본격적인 액션이 펼쳐진다. 찢어진 셔츠 사이로 상처와 탄탄한 몸을 보여준 김부장이 "지금부터"라고 말하자, 성한수(최대훈 분)는 태권도복 차림으로 결의를 다지고, 박진철(윤경호 분)은 "락앤롤!"을 외치며 바주카포를 발사한다."십수 년을 쥐 죽은 듯 살던 인간이 갑자기 폭발했다, 이 말이야!"라는 목소리와 함께 김부장의 분노가 폭발한다. 그는 "내 딸 털끝 하나라도 건드리면"이라고 경고하고, 박진철은 맨손 액션을, 성한수는 화려한 발차기를 선보이며 힘을 보탠다.여기에 주강찬(주상욱 분), 상아(손나은 분), 남파 공작원 강성(김성규 분) 등이 차례로 등장하며 궁금증을 높인다. 티저는 김부장이 괴한을 단숨에 날려버리는 강렬한 액션 장면으로 마무리되며 복수극의 서막을 알린다.'김부장'은 오는 26일 오후 9시 50분 첫 방송 된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr