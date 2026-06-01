전 축구선수 김남일 / 사진=텐아시아 DB

전직 야구 선수와 축구 선수들의 신경전이 펼쳐진다. / 사진 제공 : 틱톡(TikTok)

전직 야구 선수와 축구 선수들의 신경전이 펼쳐진다.1일 저녁 8시에 공개될 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 3회에서는 '축구 대 야구 토크 벤치 클리어링'을 주제로 김남일, 이근호, 구자철, 김영광, 이대호, 윤석민, 이대형, 유희관이 이야기를 나눈다.이날 축구팀과 야구팀은 닉네임과 함께 토크 배틀에 돌입한다. '청담동 불나방' 김남일은 선수 시절 청담동에 살았을 때 지하에서 놀아 해당 별명이 생겼다고 한다. 이어 김남일이 야구팀을 향한 견제에 나서자 유희관은 "이제 마음 치유가 많이 됐나 봐요. 야구를 또 건드려?"라며 축구 대 야구 논쟁을 재점화 한다. 앞서 김남일은 올해 초 한 예능에서 "솔직히 축구 말고는 야구는 스포츠라고 생각하지 않는다"고 발언해 야구팬들에게 뭇매를 맞고 논란이 되어 결국 무릎까지 꿇은 채 사과했던 바 있다.그런가 하면 '부산 휘발유' 이대호에게는 김남일이 "휘발유가 아닌 참기름 아니냐"고 공격에 한다. 하지만 윤석민이 "대호 형 눈을 못 마주치고 이야기하시니까 되게 신기하다"며 녹화 초반부터 기선 제압에 나선다.틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 3회는 1일 저녁 8시에 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr