안정환 / 사진=텐아시아 DB

전직 야구 선수와 축구 선수들의 신경전이 펼쳐진다. / 사진 제공 : 틱톡(TikTok)

축구선수 출신 안정환이 본심을 표출한다.1일 저녁 8시에 공개될 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼') 3회에서는 '축구 대 야구 토크 벤치 클리어링'을 주제로 김남일, 이근호, 구자철, 김영광, 이대호, 윤석민, 이대형, 유희관이 이야기를 나눈다.이날 축구팀과 야구팀은 닉네임과 함께 토크 배틀에 돌입한다. 이날 이대호는 축구팀을 향한 발언을 이어간다. 축구팀과 야구팀이 4 대 4 맨주먹으로 싸울 경우 야구팀의 승리를 확신하는가 하면 "남일이 형 그냥 픽하고 밀면 쓰러질 것 같은데?"라고 도발, 김남일을 자리에서 박차고 일어나게 만든다. 제주 내에서 높은 인지도를 자부하는 구자철에게는 "축구를 잘하는 건 알았지만 얼굴은 몰랐다"며 "밖에 나갔을 때 구자철 선수를 알아보는 사람이 진짜 있는지 궁금하다"는 폭탄 발언을 한다.뿐만 아니라 유희관은 2002 한일월드컵 김남일의 현재 인지도에 대해 공격을 이어간다. 무엇보다 대한민국 국민 스포츠는 야구라는 작심 발언으로 축구팀을 저격하면서 팽팽한 신경전을 벌일 예정이라고 한다. 심지어 김영광을 향해 "지금 KBO 구단들을 건드시는 거예요?"라고 직격탄을 날린다고. 이에 맞서 구자철은 야구 선수들과 사우나에서 만난 적이 있다며 당시 축구 선수와 야구 선수의 몸을 직접 본 사우나 손님들의 거침없는 평가를 공개한다.한편, 축구 선수 출신인 안정환은 MC로서 중립을 지킬 것을 선언했으나 축구 후배들의 연이은 말실수에 "내가 나서면 야구팀 끝난다"며 본심을 표출, 야구팀의 거센 반발을 산다. 이에 자신에게 셀프 옐로카드를 주며 상황을 수습하지만 오래 지나지 않아 또 한 번 옐로카드를 받을 위기에 처한다.틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 3회는 1일 저녁 8시에 틱톡코리아 공식 계정과 안정환 틱톡 계정 '안정환19'에서 시청할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr