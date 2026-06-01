배우 조우리가 '오늘도 매진했습니다'에서 열연 중이다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

배우 조우리가 '오늘도 매진했습니다'에서 열연 중이다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

배우 조우리가 '오늘도 매진했습니다'에서 열연 중이다.조우리는 지난 28일 종영한 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(연출 안종연, 극본 진승희, 제작 스튜디오S·비욘드제이·슬링샷 스튜디오)에서 유종의 미를 거뒀다.조우리는 첫 등장부터 덕풍마을의 유일무이한 커피 공급처 '문카페' 사장의 포스를 발휘했다. '전교 회장', '전교 일 등', '골목대장' 등 화려한 수식어로 불리며 덕풍마을 내 영향력을 자랑한 문애라는 마카롱과 커피를 만들 때만큼은 환한 미소를 지었다. 특히 외지인 강무원(윤병희 분)을 향해 "요는 내 나와바립니다", "서울 사람은 따블로 받는데"라며 단단한 눈빛과 압도적인 아우라로 기세를 제압했다.냉소적인 말투 뒤에 숨겨진 문애라의 반전미는 극의 또 다른 관전 포인트였다. 서울 사람을 향한 경계심을 늦추지 않던 문애라는 식사 자리에서 강무원의 깻잎을 슬며시 떼어주는가 하면, 강무원에게 설렘을 느끼면서도 퉁명스러운 말투로 마음을 숨기기도 했다. 특히 강무원을 향해 "나쁜 놈 때문에 속 배리지 마이소"라는 그녀의 위로는 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다.조우리의 맛깔스러운 사투리 열연은 매 순간 빛을 발했다. 특히 문애라는 과거 혼인 빙자 사기로 자신에게 서울말 혐오증을 심어준 전남친과 재회한 순간 "누나? 지랄하고 자빠짔네"라는 매서운 일침을 가해 눈길을 끌었다. 조우리는 담담한 내면 연기부터 거침없는 카리스마까지 폭넓은 연기 스펙트럼으로 진가를 입증했다.조우리의 향후 행보에 기대가 모인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr