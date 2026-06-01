배우 이희준과 박해수의 화보가 공개됐다. / 사진제공=볼드페이지

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ENA 월화 드라마 '허수아비'에서 호흡을 맞춘 배우 이희준과 박해수의 화보가 공개됐다.1일 글로벌 미디어 플랫폼 볼드페이지(BoldPage) 측이 이희준과 박해수의 화보와 인터뷰를 공개했다.화보 속 이희준과 박해수는 깔끔한 수트부터 캐주얼한 스타일링까지 자유롭게 소화해내며 각기 다른 매력을 보여줬다. 화보 촬영 후 이어진 인터뷰에서는 최근 큰 사랑을 받은 드라마 '허수아비'에 대한 이야기를 들려줬다.박해수는 처음 작품에 합류했을 당시를 떠올리며 "너무 무서웠고 걱정이 많았다"고 말했다. 그는 "실화를 배경으로 하는 작품이다 보니 어떻게 접근해야 할지 고민이 많았다. 그때 이희준 형이 '척하는 척하지 말고 진심으로 들어가 보자. 들키면 안 된다'고 이야기해줬던 기억이 난다"고 밝혔다. 이희준 역시 "소재 자체가 가진 무게가 있다 보니 감독님과 배우들, 스태프들 모두 임하는 자세가 달랐다"고 설명했다.작품 속 캐릭터에 대한 애정도 보여줬다. 박해수는 자신이 연기한 강태주에 대해 "완벽한 형사가 아니다. 계속 흔들리지만 애써 중심을 잡으려는 인물"이라며 "우뚝 서 있는 사람이 아니라 흔들리면서도 자신이 지키고 싶은 것을 지켜내려는 사람"이라고 설명했다.이희준은 차시영에 대해 "강태주를 정말 좋아하지만 성장 환경과 인정 욕구 때문에 자신의 생존이 걸리면 친구도 버릴 수 있는 인물"이라고 말했다. 이에 대해 박해수는 "태주 입장에서 시영은 많이 밉고 화가 나는 존재였다. 과거의 관계 때문에 계속 기대하게 되고, 그래서 더 화가 났던 것 같다"고 덧붙였다.인터뷰 말미에는 두 사람의 유쾌한 입담도 이어졌다. 이희준과 박해수는 "다음 작품에서는 코미디를 꼭 함께 해보고 싶다"고 입을 모아 말했다. 또 서로의 실제 케미가 작품보다 10배는 더 좋다고 너스레를 떨며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.한편 이희준은 현재 연극 '꽃, 별이 지나'와 드라마 '코리언즈' 촬영을 이어가고 있으며, 박해수는 '위대한 방옥숙'을 촬영하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr