방송인 이은지가 프로그램에 대해 언급하고 있다. / 사진=EBS '최후의 인류'

개그우먼 이은지가 '최후의 인류' 촬영 환경에 대해 언급했다.1일 오후 서울 여의도 글래드 호텔에서 EBS1 교양프로그램 '최후의 인류' 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 이미솔 PD를 비롯해 배우 유승호, 이은지, 가수 비비, 교수 장동선, 장홍제 등이 참석했다.'최후의 인류'는 인류가 더 이상 지구라는 하나의 행성에만 의존할 수 없게 된 근미래를 배경으로 한다. 7인의 출연자가 과학을 활용해 폐쇄된 생태계 안에서 생존에 도전하는 세계 최초 과학 생존 리얼리티다.작품은 예능과 다큐멘터리가 섞였다. 미국 애리조나 사막에 위치한 '바이오스피어'를 주 배경으로 한다. 이은지는 촬영 당시에 대해 "예능은 즉각적이고 빠르지만, 이 프로그램은 끊어가는 것도 있었고 다시 담아야 하는 것들도 있었다"면서 "어쨌든 제가 예능 쪽으로 퍼포먼스를 편안하게 할 수 있는 환경은 아니었다"고 당시를 회상했다.그러면서도 이은지는 "그럼에도 불구하고 너무 즐겁게 찍었던 것 같다"면서 "예능인 이은지가 걸어가는 과정에 이런 프로그램을 만나게 돼서 너무 좋고 다행이라고 생각한다. 많이 깨달을 수 있었던 프로그램이었다"고 프로그램에 참여한 소감을 전했다.한편 '최후의 인류'는 오는 4일 밤 10시 50분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr