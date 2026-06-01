'취사병 전설이 되다' 7회에서 이홍내가 잠시 휴가를 나간 사이 취사장의 분위기가 달라진다. / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다' 7회에서 이홍내가 잠시 휴가를 나간 사이 취사장의 분위기가 달라진다. / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다' 박지훈이 예상치 못한 취사 파트너와 한솥밥을 먹게 된다. 든든한 선임 이홍내의 빈자리를 대신해 강하경이 취사장에 투입되면서 긴장감이 고조되는 것. 새로운 조합 속에서 박지훈이 어떤 변화를 맞이할지 관심이 쏠린다.1일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 7화에서는 강성재(박지훈 분)가 새로운 취사 파트너와 함께하게 되는 모습이 그려진다.그동안 강성재는 병장 윤동현(이홍내 분)의 도움 속에서 취사병 생활에 적응해왔다. 처음에는 요리를 엄격하게 가르치던 윤동현은 점차 강성재를 신뢰하며 재료 수급부터 맛 평가까지 함께하는 든든한 조력자가 됐다.하지만 윤동현이 휴가를 떠나면서 상황은 달라진다. 취사장 인력 공백을 메우기 위해 상병 김관철(강하경 분)이 투입되는 것. 김관철은 강성재가 처음 부대에 전입했을 때부터 탐탁지 않은 기색을 드러내왔던 인물이다.공개된 사진에는 상반된 분위기의 두 취사병 모습이 담겼다. 휴가를 떠난 윤동현은 여유로운 표정으로 자유를 만끽하는 반면, 강성재는 홀로 취사장을 지키며 분주하게 음식을 준비하고 있다.여기에 김관철이 취사장에 합류하면서 분위기는 더욱 미묘해진다. 미소를 짓고 있지만 어딘가 서늘한 분위기를 풍기는 김관철과 그를 경계하는 강성재의 표정은 앞으로 벌어질 일을 짐작하게 한다.과연 강성재가 자신을 탐탁지 않게 여기는 선임과 무사히 호흡을 맞출 수 있을지, 강림소초의 식사 시간은 어떤 모습으로 흘러갈지 관심이 모인다.'취사병 전설이 되다'는 티빙, tvN 공개 이후 꾸준한 관심을 받고 있다. 티빙에서는 3주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록했으며 공개 첫 주 누적 디지털 콘텐츠 조회수 1억 2126만 뷰를 넘어섰다. 극 중 아이돌 그룹 '미각보이즈' 역시 시청자들의 재미를 더한 대목이다. 관련 클립과 숏폼 콘텐츠가 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 가운데, 시청자들은 "진짜 아이돌 같다", "음악 방송 무대에서도 보고 싶다" 등의 반응을 보이고 있다.'취사병 전설이 되다' 7화는 1일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 동시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr