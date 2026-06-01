배우 남궁민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'결혼의 완성' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=KBS

배우 남궁민이 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '결혼의 완성'으로 안방극장을 찾는다. 한편 남궁민은 지난해 7월 종영한 전작 SBS '우리 영화'에서 SBS 금토 드라마 최저 시청률을 기록한 바 있다.1일 KBS 측이 '결혼의 완성' 첫 대본 리딩 현장을 공개했다. 다음 달 4일 방송되는 '결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 이야기를 담은 범죄스릴러다. 남궁민과 함께 배우 김대명, 이설, 이상희, 박병은 등이 출연한다.남궁민은 납치된 아내를 구하기 위해 납치범과 치열한 사투를 벌이는 강태주 역을 맡았다. 그는 강태주를 연기하기 위해 눈빛, 말투와 어조, 호흡 등을 통해 이전과 달라진 모습을 보여줄 예정이다. 김대명은 강태주의 아내인 고세윤을 납치하는 빌런 노만희로 분한다. 그는 자신이 가르치는 컴퓨터학원 학생들에게는 따뜻하고 다정하게 대하면서도 납치한 고세윤에게는 냉정한 인물이다.이설은 남편 강태주와 이혼을 놓고 갈등하던 중 노만희에게 납치되는 고세윤 역을 연기한다. 또 이상희는 곤경에 빠진 고세윤 앞에 홀연히 나타난 김경애 역을 맡았으며, 특별 출연하는 박병은은 흥신소를 운영하는 전직 강력계 형사 이수형으로 분한다.'결혼의 완성'은 7월 4일 오후 9시 20분에 첫 방송 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr