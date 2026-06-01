김해준이 2세 딸에 대한 애정을 내비쳤다. / 사진=텐아시아DB

김해준이 '맛있는 녀석들'에서 2세에 대한 이야기를 나눴다. / 사진제공=코미디TV

김해준이 '맛있는 녀석들'에서 2세 외모에 대한 바람을 내비쳤다.지난달 29일 방송된 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')은 '골 때리는 맛' 특집으로 꾸며졌다. 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')은 유쾌한 토크와 먹방으로 시청자들에게 웃음을 안겼다.뚱친즈는 첫 번째 식당에서 먹방에 앞서 최근 임신 소식을 전한 김해준을 축하했다. 문세윤이 "기분이 어떠냐"고 묻자 김해준은 "실감이 안 난다. 아내 김승혜가 입덧이 없다"고 밝혔다. 이를 들은 황제성은 "나는 (아내 입덧 때문에) 나이트클럽에 가서 과일 사온 적도 있다"고 언급했다.이름을 아직 정하지 않았다는 김해준의 말에 멤버들은 기다렸다는 듯이 작명에 나섰다. '김미김미', '김말이' 등 기상천외한 이름이 등장하며 웃음을 자아냈다.김해준이 2세가 딸이라고 공개하자 문세윤은 "해준이 지분이 많으면 좀 그런데 너 성형(교정) 전 사진 생각해 봐"라고 말했다. 김해준은 "딸이면 아빠를 닮는다고 해서 검색까지 해봤는데 세윤이 형 딸을 보고 안심했다"고 털어놨다. 이어 "승혜 닮은 딸이었으면 좋겠다"라고 바람을 나타냈다.'맛녀석'은 매주 금요일 저녁 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr