그룹 피프티피프티/사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티가 1일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'Imperfect-I'mperfect'를 발매하고 활동을 시작한다.이날 피프티피프티는 이번 앨범 전곡 음원과 타이틀곡 'Like a Bubble'의 뮤직비디오를 공개하며, 당일 오후 8시 라이브 방송을 통해 팬들과 만날 계획이다.앨범에는 타이틀곡 'Like a Bubble'을 포함해 선공개 곡 'STARSTRUCK', 관계의 복잡함을 그린 'Took It Too Far', 사랑을 당돌하게 고백하는 'PERFECT', 사랑의 마법 같은 순간을 담은 'Genie Magic', 웅장한 사운드의 'Carry On' 등 총 6곡이 수록됐다.이번 앨범은 불완전한 모습 그 자체로 고유한 가치를 지닌다는 메시지를 담았다. 긍정적인 면을 넘어 솔직한 감정을 드러내며 당당함을 표현하는 데 집중했다.한편, 피프티피프티의 네 번째 미니앨범 'Imperfect-I'mperfect'는 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr