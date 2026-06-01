가수 겸 배우 박지훈이 7년 만에 개최한 팬콘서트를 성황리에 마쳤다./사진제공=YY엔터테인먼트

가수 겸 배우 박지훈이 7년 만에 개최한 팬콘서트를 성황리에 마쳤다./사진제공=YY엔터테인먼트

가수 겸 배우 박지훈이 7년 만에 개최한 팬콘서트를 성황리에 마쳤다./사진제공=YY엔터테인먼트

가수 겸 배우 박지훈이 7년 만에 개최한 팬콘서트를 성황리에 마쳤다.박지훈은 지난달 30일과 31일 양일간 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1홀에서 '2026 박지훈 팬콘 [RE(리플렉트)]'를 열고 팬들과 만났다.이번 공연은 2019년 '박지훈 팬콘 아시아 투어 [360]' 이후 약 7년 만에 열린 팬콘서트로, 양일 전석 매진을 기록하며 높은 관심을 입증했다. 이날 박지훈은 'Blank Effect(무표정)', 'Serious(시리어스)', 'GOTCHA(갓차)' 등으로 공연의 시작을 알렸다. 그는 "'RE' 앨범을 준비하면서 더 많은 무대로 메이(팬덤명)분들을 만나고자 이번 공연을 준비했다. 그동안 제가 지나온 길을 여러분과 함께 되짚어 보는 시간이 됐으면 좋겠다"라고 인사했다.이어 팬콘 타이틀에 맞춰 과거 인터뷰를 돌아보는 'RE(리터뷰)' 코너를 진행했다. 과거의 답변을 직접 추측하고 현재의 시선으로 다시 답하는 방식으로 팬들과 추억을 나누며 의미 있는 시간을 만들었다.양일 공연은 서로 다른 구성으로 꾸며졌다. 첫째 날에는 생일을 맞은 박지훈이 직접 꾸민 케이크와 챌린지 미션을 선보였고, 둘째 날에는 현재 출연 중인 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 속 상태 창 콘셉트를 활용한 게임 코너를 마련해 작품과 공연을 연결했다.럭키드로우 이벤트와 다양한 게임, 토크 코너가 진행됐다. 박지훈은 최근 발매한 첫 번째 싱글 앨범 'RE'의 타이틀곡 'Bodyelse(바디엘스)'를 비롯해 마이클 부블레의 'Feeling Good(필링 굿)' 커버 무대까지 선보이며 다채로운 세트리스트를 완성했다.팬들의 함성 속에 공연을 마친 박지훈은 "7년 만에 팬콘서트를 하게 됐는데 변함없이 응원해 주시는 모습을 보면서 지난 시간 동안 변하지 않은 건 메이 여러분이라는 생각이 들었다. 오늘 함께한 순간도 오래도록 소중하게 간직됐으면 좋겠다"라고 소감을 밝혔다.한편 박지훈은 현재 '취사병 전설이 되다'에서 강성재 역으로 출연 중이다. 앞서 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 호평받았으며, 해당 작품은 누적 관객 수 1688만 명을 기록했다. 박지훈은 지난 4월 초 진행된 '워너원고' 팬미팅에서 다소 살이 오른 모습으로 화제를 모았으나, 이번 팬콘에서는 슬림해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.도쿄와 고양 공연을 성공적으로 마친 박지훈은 아시아 팬콘 투어를 이어가며 글로벌 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr