사진=박수홍 유튜브

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개그맨 박수홍♥김다예 부부가 둘째 계획을 밝혔다.1일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '재이의 동생을 만나러..우리에겐 9명이 남아있다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍과 김다예는 19개월 딸 재이를 데리고 재이가 탄생한 병원을 찾았다. 병원에 들어선 김다예는 "여기가 네가 만들어진 곳이야"라고 말하며 감회에 젖었다.부부는 과거 시험관 시술을 받았던 진료실과 배아 이식실을 둘러보며 당시를 떠올렸다. 김다예는 "여기 들어와서 엄청 울고 그랬다"며 힘들었던 시간을 회상했다. 하지만 결국 재이를 품에 안게 됐고, 이날 병원 의료진과 재회한 부부는 감사한 마음을 전했다.진료실에서는 둘째 계획에 대한 이야기도 나왔다. 의료진은 "재이의 동생이 될 친구들이 아직 잘 보관돼 있다"고 설명했다. 현재 부부에게는 냉동 보관 중인 배아가 9개 남아 있는 상태.이에 김다예는 "둘째 계획을 완전히 접은 것은 아니다"라며 "4살 터울이 좋아보여서 다음 상반기, 하반기를 생각하고 있다"고 둘째 출산 가능성을 내비쳤다.다만 첫 출산 이후 겪었던 고충도 털어놨다. 김다예는 "출산하고 너무 고생했다"면서 "회복하는 데 정말 오래 걸렸다. 진짜 1년 정도 걸린 것 같다. 지금은 많이 좋아졌지만 기침을 세게 하면 아직도 깜짝 놀랄 때가 있다"고 털어놨다.또 김다예는 "시험관 시술도 힘들었지만 출산이 훨씬 더 힘들었다"며 "직접 겪어보니까 '아이를 낳는 건 목숨 걸고 하는 일'이라는 말이 왜 나오는지 알겠더라"고 털어놨다. 이어 "시험관은 정신적으로 힘들었다. 계속 안 될까 봐 걱정하는 시간이 괴로웠다. 출산 후 육아는 또 다른 차원의 어려움이었다"고 말했다.의료진은 출산 이후 건강 상태와 자궁 상태 등을 다시 점검한 뒤 둘째 준비를 진행할 수 있다고 설명했다. 이에 김다예는 "남편은 영업 종료(정관수술) 해서 검사 필요 없다"고 너스레를 떨었다. 부부는 올해 하반기쯤 본격적으로 둘째 계획을 고민해보겠다는 뜻을 내비쳤다.한편 박수홍은 23세 연하의 아내 김다예와 2021년 부부가 됐고, 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다. 김다예는 출산 후 90kg까지 불었지만, 식단과 운동 관리를 통해 약 35kg을 감량하여 55kg을 기록한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr