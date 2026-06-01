정유미, 박서준, 최우식이 제주도로 향했다. / 사진제공=tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'

정유미, 박서준, 최우식이 제주도로 향했다. / 사진제공=tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'

'꽃보다 청춘: 리미티드 에디션' 정유미, 박서준, 최우식이 마지막 여행지인 제주도로 향하며 뜻밖의 행운과 함께 특별한 추억을 쌓았다. 차량 베네핏 획득부터 시간 맞추기 내기 성공까지 이어지며 여행의 재미를 더했다. 세 사람의 제주 여행기가 시청자들에게 웃음과 공감을 안겼다.지난 31일 방송된 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'(연출 나영석, 신건준)에서는 정유미, 박서준, 최우식이 마지막 여행지인 제주도로 향하는 모습이 그려졌다.시청률은 수도권 평균 3.8%, 최고 5.6%를, 전국 평균 3.5%, 최고 5%를 기록하며 5주 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 5주 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)를 기록했다.세 사람은 제주도행 계획을 세우기 위해 항공편과 배편을 알아보며 회의를 거듭했다. 제주도로 가는 방법은 찾았지만 서울로 돌아오는 일정이 쉽지 않은 상황에서도 이들은 제주행을 결정했다.제주도로 향하기 위해서는 차량이 필요했던 만큼 세 사람은 베네핏 뽑기에 도전했다. 첫 시도에서는 원하지 않았던 휴대폰 베네핏이 나오며 아쉬움을 남겼지만, 재선택 끝에 차량을 획득하는 데 성공했다. 차량 베네핏이 공개되자 멤버들은 물론 제작진도 기쁨을 감추지 못했다.차를 타고 완도항으로 향하던 중 세 사람은 우연히 분뇨 수거 차량을 발견했다. 정유미는 "똥차를 보면 재수가 좋다"는 속설을 떠올렸다. 이들은 이를 '행운의 징조'로 여기며 제주도로 향하는 배에 올랐다.제주도에 도착한 세 사람에게 주어진 시간은 단 12시간. 다음 날 이른 아침 서울행 비행기를 타야 하는 상황이었다. 하지만 이들은 제한된 시간과 예산 안에서 제주 여행을 즐기기로 했다. 박서준은 저녁 메뉴로 흑돼지를 제안했고, 지인에게 도움을 받아 맛집 찾기에 나섰다.이들은 내기도 했다. 커피 세 잔이 걸린 시간 맞추기 내기에서는 세 사람은 현재 시간을 정확히 맞히는 데 성공했다. 여행 시작 이후 처음으로 각자 커피를 마시게 된 이들은 소소한 성취감을 만끽하며 즐거워했다.정유미, 박서준, 최우식의 제주도 마지막 여행기는 오는 7일 오후 7시 40분 방송되는 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 이어진다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr