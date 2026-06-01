'꽃보다 청춘: 리미티드 에디션' 정유미, 박서준, 최우식이 마지막 여행지인 제주도로 향하며 뜻밖의 행운과 함께 특별한 추억을 쌓았다. 차량 베네핏 획득부터 시간 맞추기 내기 성공까지 이어지며 여행의 재미를 더했다. 세 사람의 제주 여행기가 시청자들에게 웃음과 공감을 안겼다.
지난 31일 방송된 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'(연출 나영석, 신건준)에서는 정유미, 박서준, 최우식이 마지막 여행지인 제주도로 향하는 모습이 그려졌다.
시청률은 수도권 평균 3.8%, 최고 5.6%를, 전국 평균 3.5%, 최고 5%를 기록하며 5주 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 5주 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)를 기록했다. 세 사람은 제주도행 계획을 세우기 위해 항공편과 배편을 알아보며 회의를 거듭했다. 제주도로 가는 방법은 찾았지만 서울로 돌아오는 일정이 쉽지 않은 상황에서도 이들은 제주행을 결정했다.
제주도로 향하기 위해서는 차량이 필요했던 만큼 세 사람은 베네핏 뽑기에 도전했다. 첫 시도에서는 원하지 않았던 휴대폰 베네핏이 나오며 아쉬움을 남겼지만, 재선택 끝에 차량을 획득하는 데 성공했다. 차량 베네핏이 공개되자 멤버들은 물론 제작진도 기쁨을 감추지 못했다.
차를 타고 완도항으로 향하던 중 세 사람은 우연히 분뇨 수거 차량을 발견했다. 정유미는 "똥차를 보면 재수가 좋다"는 속설을 떠올렸다. 이들은 이를 '행운의 징조'로 여기며 제주도로 향하는 배에 올랐다.
제주도에 도착한 세 사람에게 주어진 시간은 단 12시간. 다음 날 이른 아침 서울행 비행기를 타야 하는 상황이었다. 하지만 이들은 제한된 시간과 예산 안에서 제주 여행을 즐기기로 했다. 박서준은 저녁 메뉴로 흑돼지를 제안했고, 지인에게 도움을 받아 맛집 찾기에 나섰다.
이들은 내기도 했다. 커피 세 잔이 걸린 시간 맞추기 내기에서는 세 사람은 현재 시간을 정확히 맞히는 데 성공했다. 여행 시작 이후 처음으로 각자 커피를 마시게 된 이들은 소소한 성취감을 만끽하며 즐거워했다.
정유미, 박서준, 최우식의 제주도 마지막 여행기는 오는 7일 오후 7시 40분 방송되는 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 이어진다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난 31일 방송된 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'(연출 나영석, 신건준)에서는 정유미, 박서준, 최우식이 마지막 여행지인 제주도로 향하는 모습이 그려졌다.
시청률은 수도권 평균 3.8%, 최고 5.6%를, 전국 평균 3.5%, 최고 5%를 기록하며 5주 연속 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 5주 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)를 기록했다. 세 사람은 제주도행 계획을 세우기 위해 항공편과 배편을 알아보며 회의를 거듭했다. 제주도로 가는 방법은 찾았지만 서울로 돌아오는 일정이 쉽지 않은 상황에서도 이들은 제주행을 결정했다.
제주도로 향하기 위해서는 차량이 필요했던 만큼 세 사람은 베네핏 뽑기에 도전했다. 첫 시도에서는 원하지 않았던 휴대폰 베네핏이 나오며 아쉬움을 남겼지만, 재선택 끝에 차량을 획득하는 데 성공했다. 차량 베네핏이 공개되자 멤버들은 물론 제작진도 기쁨을 감추지 못했다.
차를 타고 완도항으로 향하던 중 세 사람은 우연히 분뇨 수거 차량을 발견했다. 정유미는 "똥차를 보면 재수가 좋다"는 속설을 떠올렸다. 이들은 이를 '행운의 징조'로 여기며 제주도로 향하는 배에 올랐다.
제주도에 도착한 세 사람에게 주어진 시간은 단 12시간. 다음 날 이른 아침 서울행 비행기를 타야 하는 상황이었다. 하지만 이들은 제한된 시간과 예산 안에서 제주 여행을 즐기기로 했다. 박서준은 저녁 메뉴로 흑돼지를 제안했고, 지인에게 도움을 받아 맛집 찾기에 나섰다.
이들은 내기도 했다. 커피 세 잔이 걸린 시간 맞추기 내기에서는 세 사람은 현재 시간을 정확히 맞히는 데 성공했다. 여행 시작 이후 처음으로 각자 커피를 마시게 된 이들은 소소한 성취감을 만끽하며 즐거워했다.
정유미, 박서준, 최우식의 제주도 마지막 여행기는 오는 7일 오후 7시 40분 방송되는 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 이어진다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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