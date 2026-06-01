이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 향한 도전을 이어가며 첫 피팅 오디션 기회를 거머쥐었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 향한 도전을 이어가며 첫 피팅 오디션 기회를 거머쥐었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 향한 도전을 이어가며 첫 피팅 오디션 기회를 거머쥐었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

이소라와 홍진경이 파리 패션위크를 향한 도전을 이어가며 첫 피팅 오디션 기회를 거머쥐었다.지난달 31일 방송된 MBC '소라와 진경' 6회에서는 코요태 멤버 빽가의 유쾌한 입담을 시작으로, 파격적인 메이크오버와 피팅 오디션 결과가 공개됐다. 이날 방송은 최고 시청률 4.2%(닐슨코리아 기준)를 기록했으며, 피팅 기회를 얻은 이소라와 홍진경이 "또 왔다"를 외치며 오디션장에 다시 들어서는 장면이 '최고의 1분'을 차지했다.앞서 서로 다른 분위기의 브랜드 오디션을 마친 두 사람은 파리에서 특별한 만남을 가졌다. 이들이 찾은 곳은 메이크업 서바이벌 프로그램 '저스트 메이크업' 우승자이자 20년 넘게 파리에서 활동 중인 메이크업 아티스트 민킴의 작업실이었다. 민킴은 릴리 로즈 뎁과 마가렛 퀄리 등 글로벌 스타들과 작업한 베테랑 아티스트로, "언니들이 오면 충분히 할 수 있다고 생각했다"며 응원을 전했다.이어 "파리 밤거리와 어울리는 메이크업을 해달라"는 요청에 맞춰 메이크 오버가 진행됐다. 이소라는 프랑스 배우 브리짓 바르도를 연상시키는 카키 스모키 메이크업을, 홍진경은 최근 트렌드인 '더티 코어' 콘셉트의 메이크업을 완성하며 각기 다른 매력을 선보였다.두 사람은 서울에서 인연을 맺은 모델 김호용, 글로벌 톱모델 클로이 오와 만나 파리 야경을 배경으로 저녁 식사를 함께했다. 김호용은 고려대 기계공학과를, 클로이 오는 미국 UC얼바인 생물학과를 포기하고 모델의 길을 선택했다고 밝혔다. 두 사람은 "좋아하는 일을 하기 때문에 후회하지 않는다"고 말하면서도 쇼 직전까지 캐스팅 결과를 기다려야 하는 현실적인 어려움을 털어놨다. 특히 클로이 오는 "제일 냉정한 도시에 오신 게 맞다. 저도 매 시즌 운다"며 경험에서 우러난 조언을 건넸다.파리 패션위크 개막 첫날을 맞았지만, 이소라와 홍진경에게는 별다른 일정이 주어지지 않았다. 홍진경은 러닝으로 마음을 다잡은 뒤 모델 올리비아 리를 만나 이야기를 나눴고, 이소라는 숙소에서 청소와 운동, 골프 연습으로 시간을 보냈다.두 사람에게 전날 오디션을 본 브랜드의 피팅 요청 문자가 도착했다. 빨래방에서 먼저 문자를 확인한 홍진경은 기쁜 마음과 함께 이소라를 떠올렸고, 같은 시각 이소라 역시 홍진경의 결과를 걱정했다. 조심스럽게 통화에 나선 두 사람은 동반 피팅 오디션 소식을 확인한 뒤 안도했다. 이어 성시경을 비롯해 도움을 준 지인들과 제작진에게 감사 인사를 전하며 웃음을 자아냈다.방송 말미에는 피팅 오디션 현장이 공개됐다. 런웨이 확정 전 마지막 관문인 만큼 긴장감이 높아진 가운데, 이소라가 다시 한번 워킹 점검을 받는 모습이 담기며 결과에 대한 궁금증을 높였다. 여기에 두 사람에게 연이어 희소식이 전해지는 장면까지 예고되며 다음 이야기에 관심이 쏠렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr