이승기가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

이승기가 '히든싱어8'의 마지막 원조 가수로 출연한다. / 사진제공=JTBC '히든싱어8'

제작진의 10년 러브콜 끝에 가수 이승기가 '히든싱어'에 출연한다.오는 2일 방송하는 JTBC '히든싱어8'에는 이승기가 마지막 원조 가수로 나선다.이승기는 원조 가수를 찾는 4라운드에서 '100표 득표'를 목표로 내세운다. 앞서 싸이가 '히든싱어' 최고 기록인 98표를 받은 가운데, 이승기는 "싸이를 뛰어넘겠다"며 도전장을 내민다.이승기는 자신의 데뷔곡 '내 여자라니까'로 모창 능력자들과 승부를 펼칠 예정이다. 그의 풋풋한 감성이 담긴 노래인 만큼, 약 20년이 흐른 지금도 당시의 감성을 재현해낼 수 있을지 관심이 쏠린다.판정단의 활약도 눈길을 끈다. 먼데이 키즈 이진성은 이승기의 고등학교 직속 선배로, 과거 이승기를 밴드 동아리에 발탁시킨 비하인드를 공개한다. 이어 모창 도전에도 관심을 보여 현장에 놀라움을 자아낸다.이외에도 같은 전주 이씨(李氏) 집안이라며 친분을 자랑한 FTISLAND의 이홍기, 배우 안재현, 이승기를 롤모델로 꼽는 그룹 워너원 출신 가수 김재환 등이 가세해 진짜 이승기 찾기에 나선다.한편 '히든싱어8'은 매주 화요일 오후 8시 50분 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr