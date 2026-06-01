사진=이국주 유튜브

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개그우먼 이국주가 자신을 둘러싼 '기강 잡는 선배' 이미지에 억울함을 드러냈다.1일 이국주 유튜브 채널에는 '아침부터 고기 굽는 배운 사람 it's me! 이국주의 찐단골식당 공개합니다. 너무 많이 오지 마세요. 제가 먹어야 되니깐..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이국주는 개그맨 후배 김승진과 치킨을 먹으며 tvN '코미디 빅리그' 시절을 떠올렸다.이국주가 "처음 봤을 때 내 이미지가 어땠냐"고 묻자, 김승진은 "'코빅'에 처음 들어갔을 때는 어려운 선배라고 생각했다. 고집이 세고 후배들이 다가가면 싫어할 것 같았다. 개그우먼들 기강도 잡을 것 같은 이미지였다"고 솔직하게 답했다.하지만 실제 이국주는 달랐다고. 김승진은 "혼자 앉아 있는데 선배님이 먼저 와서 인사해줬다. 제가 찍은 유튜브 영상을 재미있게 봤다고 먼저 말을 걸어주셨다"면서 "그때 생각보다 따뜻한 분이라는 걸 알게 됐다"고 회상했다.이에 이국주는 "내가 생각보다 다가가기 힘든 사람으로 보인다더라"면서 "그런데 진짜 기강은 나만 안 잡았다. 그 부분은 억울할 때도 있었다. 전국민 만나서 술 한 잔 해야하나 할 정도"라고 털어놨다.그러면서 "'코빅' 녹화 때는 후배들과 어울릴 여유가 없었다. 대본 외우고 관객 반응을 살피고 애드리브를 준비하는 것만으로도 정신이 없었다"고 억울함을 토로했다.애드리브에 대해 이국주는 "나는 애드리브가 즉흥적으로 나온다고 생각하지 않는다. 상황별로 여러 답을 미리 준비해 둔다"며 "준비한 범위를 벗어난 순간이 진짜 애드리브"라고 말했다.김승진 역시 "국주 선배는 대기 시간에도 객석을 계속 보며 관객 반응을 연구했다"고 증언했다. 이국주는 "관객을 무대 위로 올릴 때도 어떤 사람인지 미리 살핀다. 너무 돌아이면 코너 흐름이 깨질 수 있기 때문이다. 개그는 결국 준비가 중요하다"고 강조했다.한편 이국주는 최근 일본 촬영을 다녀온 뒤 유튜브에 대한 생각도 달라졌다고 밝혔다. 그는 선배 개그우먼 김숙의 촬영 방식을 언급하며 "일본에서 유튜브 촬영할 때 어떻게 해도 일이 되더라. 그런데 김숙 선배는 순간을 즐기면서 자연스럽게 촬영하더라. 숙 언니 나이에 나도 이렇게 즐기고 있으면 좋겠다는 생각이 들었다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr