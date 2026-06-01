사진 = tvN '취사병 전설이 되다' 캡처

사진 = tvN '취사병 전설이 되다' 캡처

박지훈이 강하경 때문에 위기에 처했다.1일 밤 8시 50분 방송된 tvN '취사병 전설이 되다'(연출 조남형/극본 최룡)7회에서는 윤동현(이홍내 분)의 부재로 곤혹을 겪게 된 강성재(박지훈 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박재영(윤경호 분)은 김관철(강하경 분)에게 강성재를 가르켜 "우리 소초 에이스 거기시 해가꼬 알잘딱깔센 너 알잘딱깔센 아냐"고 했다.발끈한 김관철은 "알잘딱깔센을 누가 모르냐 알아서 잘 딱 깔끔하게 센스있게"라고 했다. 그러자 박재영은 "참 그래 거기 무튼 알잘딱깔센 해가꼬 거기시 해가꼬 알겠냐"고 했다. 김관철은 이말에 "우리 소초 에이스 강성재 믿고 잘 해보겠다"고 하면서 강성재를 노려봤다.난감해진 강성재는 어쩔줄 몰라했고 박성재는 퇴장했다. 박성재가 퇴장하자 김관철은 "에이스"라며 강성재를 불렀고 강성재가 "일병 강성재"라고 외치자 "네가 에이스냐"며 비아냥거렸다. 강성재는 "아니다"고 했지만 김관철은 "왜 내가 오니까 싫으냐"며 "표정이 안 반갑다"고 했다.놀란 강성재는 아니라고 했지만 김관철은 "나 그럼 가서 쉬어도 되겠냐"며 "뭐 내가 안 도와줘도 에이스니까 알아서 잘 하지 않냐"고 했다. 그러면서 "행보관 오면 불러라"고 했고 그렇게 식사 준비를 강성재 혼자하게 됐다. 또 김관철은 자신의 후임에게 제육을 더 많이 퍼주기 시작했고 당황한 강성재는 "이렇게 주시면 다음 인원들이"라고 했지만 김관철은 "내가 이정도도 못하냐"며 "다음 인원 적게주면 되잖냐"고 했다.이어 삼겹살을 구우려는 등 행동을 하자 강성재는 그러면 안된다고 했지만 김관철은 "내가 진짜 궁금해서 그러는데 너는 그 눈깔을 예쁘게 뜰 생각을 안 하는 거냐"며 "짝대기 하나 더 달고 여기저기서 우쭈쭈 해주니까 아주 그냥 니 세상 같냐"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr