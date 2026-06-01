사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 코미디언 양상국이 일본인 여성과의 깜짝 소개팅에서 뜻밖의 호감을 얻으며 설렘을 안겼다.1일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼 상대를 찾고 있는 양상국의 근황이 공개됐다.이날 양상국은 "결혼 생각은 당연히 있다. 이제는 새로운 만남이 필요한 것 같다"고 털어놨다. 앞서 그는 결혼정보회사 평가에서 6등급을 받은 바 있다. 박영진은 절친을 위해 특별한 자리를 마련, 한국 생활 3년 차 일본인 여성 아야를 초대했다.평소 "자연스러운 만남을 좋아한다"고 밝혀온 양상국은 아야가 등장하자 눈에 띄게 긴장했다. 그는 "소개팅을 한 번도 해본 적이 없다. 원래 성격은 이성에게 말을 잘 못 건다"고 고백했다. 방송에서 보여주는 유쾌한 이미지와 달리 실제 성격은 내성적이라는 설명도 덧붙였다.긴장한 가운데서도 매너는 빛났다. 양상국은 직접 맥주잔을 챙기고 음식을 덜어주며 세심하게 배려했다. 아야가 "이런 거 챙겨주는 거 좋다"고 말하자 그는 "제가 술을 안 마시니까 집까지 직접 데려다줄 수 있는 장점이 있다"고 어필했다.분위기는 예상보다 빠르게 무르익었다. 박영진은 "양상국 외모는 몇 등급이냐"고 물었고, 아야는 망설임 없이 "1등급"이라고 답했다. 예상치 못한 칭찬에 양상국은 환한 미소를 감추지 못했다.아야는 "일본에서 배우를 해도 괜찮을 얼굴"이라고 덧붙였다. 일본 레이싱 모델 출신인 그는 현재 레이싱 선수로 활동 중인 양상국과 자연스럽게 공통 관심사를 찾았다.두 사람은 레이싱 이야기를 나누며 대화를 이어갔다. 아야는 "상국님이 너무 착하다. 나랑 잘 맞는 것 같다"고 호감을 드러냈다. 더불어 "방송처럼 텐션이 높지 않아서 놀랐다"고 이야기했다. 양상국은 "이게 본 모습"이라고 털어놨다.양상국은 자신의 연애관도 공개했다. 그는 "나는 사람을 바꾸려고 하지 않는다. 여자친구를 있는 그대로 좋아해야 한다고 생각한다"며 "상대가 나를 위해 노력해주는 것만으로도 고맙다"고 말했다.한편 양상국은 최근 태도 논란에 대해 "이 정도의 사랑과 질타를 동시에 받아본 건 처음이다. 안 힘들다고 하면 거짓말"이라며 "유재석 선배, 김해준과 잘 지내고 있다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr