사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

사진=소유 유튜브

씨스타 소유가 6년 만의 이사 현장을 공개했다.1일 유튜브 채널 '소유기'에는 '우당탕탕 소유의 이삿날, 이사 두 번 다시는 안 하고 싶어..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 소유는 6년 동안 살았던 집을 떠나 새로운 보금자리로 이사했다. 그는 "6년 정도 살다 보니 버릴 것도 많고 정리할 것도 많았다"며 이사 전날까지 분리수거와 짐 정리에 매달렸다고 밝혔다.하지만 시작부터 변수가 생겼다. 이삿짐 트럭이 건물 진입 문제로 늦어지면서 일정이 1시간 넘게 지연된 것. 소유는 "원래 11시면 끝났어야 하는데 계속 딜레이됐다"고 당황했다.오랜 시간 머문 집에 대한 아쉬움도 전했다. 창밖 풍경을 바라보며 "이 나무가 계절마다 바뀌는 모습을 못 본다는 게 아쉽다"고 말했다.반면 새집에 대한 기대감은 컸다. 소유는 "이번 집은 욕심낸 부분들이 많다"며 일부 공간을 공개했다. 특히 주방에 가장 많은 공을 들여 거액을 투자했다고 설명했다.이사와 함께 대대적인 정리도 진행했다. 그는 "오래 쓴 물건이 많아 거의 다 버린다"며 "6년 사용한 행거를 당근마켓에 5만 원에 올렸더니 문의가 폭주했다"고 밝혔다.이사 당일에는 가전 설치와 정리, 각종 업무 연락까지 겹쳤다. 소유는 "물건은 어디에 둘지 물어보고, 업무 연락도 계속 와서 정신이 하나도 없었다"고 털어놨다.결국 밤이 돼서야 이사를 마무리한 소유는 "진짜 힘들다. 이사는 두 번 다시 하고 싶지 않다"고 고백했다. 그러면서도 "아직 완전히 끝난 건 아니지만 정말 공들인 공간들이 많다"며 새집 공개를 예고했다.한편 소유는 보증금 1억원에 월세 약 1300만원으로 알려진 고급 한남동 집에 살았으나, 이번에 자가로 이사했다. 그는 10년 전 매수한 주식(SK하이닉스 등) 수익금을 활용해 새 집을 마련했다고 밝혀 화제가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr