사진=고준희 유튜브

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배우 고준희가 라면 4봉지 먹방 후 조작 의혹에 억울함을 드러냈다.1일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '쯔양도 먹고 간 광장시장 라면집에서 신기록에 도전하는 고준희'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 외출 준비를 하며 "오늘 맛있는 걸 먹으러 간다"고 들뜬 마음을 드러냈다.목적지는 광장시장의 유명 라면집이었다. 고준희는 "예전에 한 번 오려고 했는데 섭외가 안 돼서 못 왔다"며 "쯔양 씨가 다녀간 영상을 보고 꼭 와보고 싶었다"고 밝혔다.가게에 도착한 고준희는 매니저와 즉석 먹방 대결까지 펼쳤다. 매니저가 "라면 3개 이상은 먹는다"고 자신감을 보이자, 고준희는 "먹부심을 나한테 부리더라. 한번 배틀을 붙어볼까"라며 승부욕을 드러냈다.신라면을 시작으로 짜장라면, 비빔면 등 다양한 메뉴가 테이블 위에 올랐다. 고준희는 "먹을 때는 먹는 거에 집중해야지 무슨 대화를 하냐"며 본격적인 먹방에 돌입했다.제작진이 과거 고준희의 라면 4봉지 먹방 기록을 언급하자, 고준희는 "댓글 보니까 중간에 뱉은 것 아니냐는 이야기도 있더라"고 속상함을 드러내며 "이건 원샷 원컷으로 가야 한다. 끊으면 안 된다"고 강조했다.라면은 끊임없이 추가됐다. 매니저가 한계를 느끼기 시작한 가운데 고준희는 여유로운 모습으로 젓가락을 움직였다. 매니저는 "오늘 누나를 이겨보려고 아침부터 아무것도 안 먹었다"면서도 "3개가 한계"라고 두 손을 들었다.반면 고준희는 4그릇 완식한 뒤 5봉지 도전을 고민했다. 그는 "신라면이었다면 5개까지 가능했을 것 같다"며 아쉬움을 드러냈지만 추가 주문 대신 시장 구경을 택했다.한편 고준희는 173cm의 큰 키와 55kg 늘씬한 몸매로 잘 알려져있다. 그는 "키를 채우려면 라면 4봉지는 먹어야 한다"며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr