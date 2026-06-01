배우 고준희가 라면 4봉지 먹방 후 조작 의혹에 억울함을 드러냈다.
1일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '쯔양도 먹고 간 광장시장 라면집에서 신기록에 도전하는 고준희'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 고준희는 외출 준비를 하며 "오늘 맛있는 걸 먹으러 간다"고 들뜬 마음을 드러냈다.
목적지는 광장시장의 유명 라면집이었다. 고준희는 "예전에 한 번 오려고 했는데 섭외가 안 돼서 못 왔다"며 "쯔양 씨가 다녀간 영상을 보고 꼭 와보고 싶었다"고 밝혔다. 가게에 도착한 고준희는 매니저와 즉석 먹방 대결까지 펼쳤다. 매니저가 "라면 3개 이상은 먹는다"고 자신감을 보이자, 고준희는 "먹부심을 나한테 부리더라. 한번 배틀을 붙어볼까"라며 승부욕을 드러냈다.
신라면을 시작으로 짜장라면, 비빔면 등 다양한 메뉴가 테이블 위에 올랐다. 고준희는 "먹을 때는 먹는 거에 집중해야지 무슨 대화를 하냐"며 본격적인 먹방에 돌입했다.
제작진이 과거 고준희의 라면 4봉지 먹방 기록을 언급하자, 고준희는 "댓글 보니까 중간에 뱉은 것 아니냐는 이야기도 있더라"고 속상함을 드러내며 "이건 원샷 원컷으로 가야 한다. 끊으면 안 된다"고 강조했다. 라면은 끊임없이 추가됐다. 매니저가 한계를 느끼기 시작한 가운데 고준희는 여유로운 모습으로 젓가락을 움직였다. 매니저는 "오늘 누나를 이겨보려고 아침부터 아무것도 안 먹었다"면서도 "3개가 한계"라고 두 손을 들었다.
반면 고준희는 4그릇 완식한 뒤 5봉지 도전을 고민했다. 그는 "신라면이었다면 5개까지 가능했을 것 같다"며 아쉬움을 드러냈지만 추가 주문 대신 시장 구경을 택했다.
한편 고준희는 173cm의 큰 키와 55kg 늘씬한 몸매로 잘 알려져있다. 그는 "키를 채우려면 라면 4봉지는 먹어야 한다"며 너스레를 떨었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
1일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '쯔양도 먹고 간 광장시장 라면집에서 신기록에 도전하는 고준희'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 고준희는 외출 준비를 하며 "오늘 맛있는 걸 먹으러 간다"고 들뜬 마음을 드러냈다.
목적지는 광장시장의 유명 라면집이었다. 고준희는 "예전에 한 번 오려고 했는데 섭외가 안 돼서 못 왔다"며 "쯔양 씨가 다녀간 영상을 보고 꼭 와보고 싶었다"고 밝혔다. 가게에 도착한 고준희는 매니저와 즉석 먹방 대결까지 펼쳤다. 매니저가 "라면 3개 이상은 먹는다"고 자신감을 보이자, 고준희는 "먹부심을 나한테 부리더라. 한번 배틀을 붙어볼까"라며 승부욕을 드러냈다.
신라면을 시작으로 짜장라면, 비빔면 등 다양한 메뉴가 테이블 위에 올랐다. 고준희는 "먹을 때는 먹는 거에 집중해야지 무슨 대화를 하냐"며 본격적인 먹방에 돌입했다.
제작진이 과거 고준희의 라면 4봉지 먹방 기록을 언급하자, 고준희는 "댓글 보니까 중간에 뱉은 것 아니냐는 이야기도 있더라"고 속상함을 드러내며 "이건 원샷 원컷으로 가야 한다. 끊으면 안 된다"고 강조했다. 라면은 끊임없이 추가됐다. 매니저가 한계를 느끼기 시작한 가운데 고준희는 여유로운 모습으로 젓가락을 움직였다. 매니저는 "오늘 누나를 이겨보려고 아침부터 아무것도 안 먹었다"면서도 "3개가 한계"라고 두 손을 들었다.
반면 고준희는 4그릇 완식한 뒤 5봉지 도전을 고민했다. 그는 "신라면이었다면 5개까지 가능했을 것 같다"며 아쉬움을 드러냈지만 추가 주문 대신 시장 구경을 택했다.
한편 고준희는 173cm의 큰 키와 55kg 늘씬한 몸매로 잘 알려져있다. 그는 "키를 채우려면 라면 4봉지는 먹어야 한다"며 너스레를 떨었다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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