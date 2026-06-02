사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 정희가 라이브 방송을 통해 시청자들의 지적을 받은 화장법을 쿨하게 인정하고 개선한 일화를 전했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '방송 보자마자 속눈썹 잡아 뜯었습니다 정희의 달라진 화장법'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 출연자들이 한자리에 모여 방송 이후의 근황을 전하는 가운데 정희가 자신의 메이크업과 관련된 뜻밖의 비하인드 스토리를 공개해 눈길을 끌었다.정희는 방송 첫 화가 나간 직후 온라인상에서 화제가 된 본인의 과한 화장법에 대해 솔직하게 입을 열었다. 정희는 화면에 담긴 자신의 모습을 직접 확인하고 특히 속눈썹 메이크업이 과하다거나 다소 거북하다는 시청자들의 쏟아지는 피드백을 실시간으로 접하며 이를 확실히 인지하게 됐다고 설명했다.정희가 화장법을 전격적으로 바꾸게 된 계기는 철저히 시청자들과의 소통과 객관적인 모니터링 덕분이었다. 원래 정희는 "스스로에게 가장 잘 어울리는 화장 스타일이라고 판단해 해당 화장법을 오랫동안 고수해 왔으나 많은 시청자가 이로 인해 불편함을 느낄 줄은 미처 상상하지 못했다"며 미안한 마음을 전했다. 이어 정희는 "첫 방송을 본 직후 거울을 보고 곧바로 자신의 속눈썹을 과감하게 잡아 뜯어내며 메이크업 스타일을 즉각적으로 수정했다"고 밝혀 현장에 큰 웃음을 안겼다.과감한 변화의 결과는 대성공이었다. 정희는 과했던 속눈썹을 떼어낸 이후 오히려 주변 지인들과 시청자들로부터 지금의 모습이 훨씬 더 맑고 예쁘다는 칭찬과 긍정적인 반응을 많이 듣게 됐다고 자랑했다.정희는 이번 방송 출연이 평소 자신의 화장 습관을 객관적으로 돌아보고 단점을 멋지게 개선할 수 있었던 소중하고 좋은 기회가 된 것 같다며 긍정적인 소회를 밝혀 훈훈함을 더했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr