사진 = '하와수' 유튜브 채널 캡처

사진 = '하와수' 유튜브 채널 캡처

과거 예능 프로그램 '무한도전'에서 동고동락하며 남다른 유대감을 쌓았던 정준하와 그의 전 매니저 최종훈이 오랜 침묵을 깨고 마주해 그간 쌓였던 오해를 풀고 뜨거운 눈물을 자아냈다.개그맨 박병수와 정준하가 운영하는 유튜브 채널 '하와수'에서는 '독침수거! 16년 만에 다시 만난 최코디 & 정실장을 모셨습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박명수와 정준하가 과거 자신들의 전성기를 보필했던 정석권 실장과 최코디 최종훈을 깜짝 손님으로 맞이하는 경이로운 재회의 순간이 공개됐다.정준하는 스튜디오에 들어선 최종훈을 발견하자마자 격하게 포옹하며 격조했던 세월의 반가움을 표했으나 최종훈은 "이러지 마세요 형님"이라며 다소 서먹한 반응을 보여 묘한 기류를 형성했다.오랜 세월 연락이 끊겼던 이유에 대해 정준하는 과거 최종훈의 연락처가 바뀐 사실을 알고 수소문했으나 닿지 않았다며 "번호를 바꿨는데도 나한테 안 알려줄 정도면 얘는 나를 안 보겠다는 얘기구나 이런 느낌에 전화를 안 한 거다"라고 내심 가슴속에 묻어두었던 섭섭함을 거침없이 토로했다.이에 박명수가 두 사람의 관계를 중재하며 불화설을 일축하자, 최종훈은 악의가 있었던 것이 아니라 '푸른거탑' 출연 이후 점차 활동이 줄어들며 온전한 자리를 잡지 못해 연락을 망설이게 됐다며 "연락을 못 드리는 시간이 길어지니까 자꾸 못하게 되더라"라고 솔직한 심경을 해명했다.세월이 흘러 어느덧 쉰 살에 가까워진 최종훈은 고등학생과 중학생이 된 두 아이의 아버지가 된 근황과 함께 현재는 온라인 쇼핑몰과 유튜브를 운영 중이라는 소식을 전했고 박명수가 과거 최종훈이 늘 눈치를 보며 일했던 기억을 상기시키자 최종훈은 "눈치를 많이 주니까 저도 눈치 보기 싫었는데"라고 응수해 정준하를 멋쩍게 만들었다.대화는 두 사람이 결별했던 16년 전의 기억으로 거슬러 올라가 당시 최종훈이 독립을 선언했을 때 정준하가 무려 세 시간에 걸쳐 친동생처럼 야단치고 만류했던 일화가 공개됐다. 최종훈은 가정이 있는 자신을 진심으로 걱정해 준 정준하의 깊은 속내를 뒤늦게 깨달았다며 "형에게 미안하지만 지금이 아니면 기회가 없을 것 같았고 형 그늘에서 계속 형의 짐이 될 수 없다고 생각했다"라고 독립을 감행했던 진짜 이유를 밝혔다.이에 정준하 또한 최종훈을 친동생처럼 여겨 집안 내부의 대소사까지 공유할 만큼 의지했기에 이별 후유증이 너무나 컸으며, 그 충격으로 이후 만나는 매니저들에게는 일부러 정을 주지 않으려 홀로 활동하기까지 했다고 고백해 현장을 숙연하게 만들었다.한편 최종훈이 매니저를 그만둔 후 본격적인 배우의 길을 걷게 된 극적인 비화도 베일을 벗었는데, 그 배경에는 박명수의 전 매니저였던 정석권의 숨은 조력이 있었다. 최종훈은 홀로서기 후 막연한 미래에 불안해하던 중 정석권으로부터 연락을 받았고 정석권이 당시 '푸른거탑' 연출자에게 최종훈의 연기력을 극찬하며 추천해 준 덕분에 오디션 기회를 얻을 수 있었다고 감사를 표했다. 최종훈은 "근데 당시 역할은 단역이었다.대본리딩 현장에 갔는데 배역들 중 한 분이 안 오셔서 운 좋게 내가 그 자리에 들어갈 수 있었다"라며 단역에서 시작해 주연급으로 발돋움했던 기적 같은 캐스팅 비하인드를 털어놨다.영상의 말미에 다시 과거로 돌아가도 정준하의 매니저 직행 버스를 탈 것이냐는 질문을 받은 최종훈은 망설임 없이 "저는 할 것 같다"라고 답변해 정준하에게 묵직한 감동을 선사했으며 두 사람의 아름다운 동행은 훈훈한 여운을 남긴 채 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr