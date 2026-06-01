고윤정이 아름다운 드레스 자태를 뽐냈다. / 사진=고윤정 SNS

고윤정이 털털한 일상을 공개했다. / 사진=고윤정 SNS

배우 고윤정이 털털한 일상을 공개했다.고윤정은 지난달 31일 자신의 SNS에 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진에는 은빛 드레스를 입고 일정을 소화하고 있는 고윤정의 모습이 담겼다. 긴 웨이브 머리에 심플한 액세서리를 착용한 고윤정은 우아하고 단아한 분위기를 자아내 눈길을 끈다. 이어 분주하게 행사를 준비하는 모습을 가감 없이 보여주며 털털한 매력을 나타냈다.특히 후반부 사진은 행사가 끝난 뒤 편안한 차림으로 다니는 고윤정의 모습이 보인다. 마지막에 밥을 한껏 담은 고봉밥 사진은 행사가 끝나고 마음껏 먹을 수 있게 된 상황을 떠올리게 해 웃음을 자아냈다.고윤정은 지난달 24일 종영한 JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 변은아 역을 맡아 연기했다. 안정적인 연기로 시청자의 호평을 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr