배우 채원빈은 '오늘도 매진했습니다'에서 담예진 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=아우터유니버스

배우 채원빈이 밝은 이미지 캐릭터를 제안받고 당황했다고 밝혔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 1일 서울 강남구 아우터유니버스 사옥에서 채원빈을 만났다. 극 중 채원빈은 매 방송 완판 행진을 이끄는 톱 쇼호스트 담예진 역을 맡았다. 밝고 긍정적인 모습 이면에 깊은 상처를 간직한 인물로, 채원빈은 입체적인 연기를 선보이며 캐릭터에 설득력을 더했다.채원빈은 대본을 처음 읽었을 당시를 회상했다. 그는 "지금까지 참여했던 작품과는 아예 다른 결이었다"며 "맨 처음에는 솔직히 '이 작품을 나한테 왜 주셨지?'라는 생각을 했었다. 그 정도로 상반된 느낌의 밝고 활기한 드라마라고 느껴졌다"고 말했다.그는 "많이 접해 보지 못한 캐릭터라서 두려운 마음이 컸다"고 솔직한 심경을 털어놓기도 했다. 이어 "대본에서 이야기의 힘을 느꼈다. 다음이 궁금해지는 작품이었다. 그래서 출연을 결심했다"며 "연기를 준비하면서 적응이 되니까 점차 재밌어지더라"고 덧붙였다.'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디 드라마다. 스스로에게 가장 가혹했던 두 사람이 만나 진짜 '쉼'을 찾아가는 이야기를 그리며 호평받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr