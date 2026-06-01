SBS Plus ‘특집야구 생중계- 불꽃 파이터즈 vs 배재고등학교’ / 사진=SBS Plus

SBS Plus ‘특집야구 생중계- 불꽃 파이터즈 vs 배재고등학교’ / 사진=SBS Plus

SBS Plus가 2026년 첫 '특집야구 생중계'를 선보인다.SBS Plus는 오는 7일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열리는 '특집야구 생중계-불꽃 파이터즈 vs 배재고등학교'를 독점 생방송한다. 지난해 총 5번의 생중계를 했던 SBS Plus는 이번 '특집야구 생중계'에서 불꽃 파이터즈와 111년의 역사를 자랑하는 배재고등학교 야구부의 대결이 펼쳐질 예정이다.또, '특집야구 생중계'는 정우영 캐스터와 이순철 해설위원의 중계로 진행될 예정이다. 정우영 캐스터의 샤우팅과 이순철 해설위원의 해설은 생생한 현장감과 짜릿한 재미를 배가시키는 또 다른 관전 포인트가 될 것으로 보인다.이번 경기는 불꽃 파이터즈와 2026 고교야구 주말리그 전반기 서울권 A조에서 우승을 거머쥔 배재고의 정면 승부가 예고됐다. 배재고 야구부는 1915년 창단 이래 100년이 넘는 시간 동안 수많은 프로 선수를 배출해 온 야구 명문으로, 한국 야구의 전설이자 '이영민 타격상'의 주인공인 이영민 선수의 모교이기도 하다.불꽃 파이터즈 역시 박용택, 이대호, 오승환 등 KBO 레전드들을 앞세운 라인업으로 승리에 나선다. 세월을 뛰어넘은 선수들의 투지와 김성근 감독이 보여줄 시너지가 어떤 승부를 이끌어낼지 관심이 쏠린다.불꽃 파이터즈 vs 배재고등학교전은 오는 7일 오후 2시 SBS Plus 독점 생중계로 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr