서현진 아나운서가 가족 사진을 공개했다. / 사진=서현진 SNS

서현진 아나운서가 가족 사진을 공개했다. / 사진=서현진 SNS

서현진 아나운서가 가족 사진을 공개했다. / 사진=서현진 SNS

서현진 아나운서가 가족 사진을 공개하며 가족애를 표했다.서현진은 31일 자신의 SNS에 "좀 늦은 졸업 사진 겸 가족 사진 .5세부터 몇 년간 찍어온 스튜디오에서 후다닥 한 시간 만에 뚝딱. 최근에 앞니 두 개가 빠져버려 더 귀여운 사진이 되었네. 니가 좋아 니가 좋아 니가 예뻐서 조아"라고 글을 올렸다. 이어 "이번에도 예쁜 모습 담아주셔서 감사해요"라고 전했다. 그러면서 "마지막엔 늘 사이좋(고싶)은 부부사진도 한 컷"이라고 덧붙였다.서현진은 남편, 아들과 함께 단란한 가족사진을 남겼다. 화이트 원피스를 입은 서현진은 단정하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 남편과 아들은 나란히 앉아 카메라를 바라보며 훈훈한 가족 케미를 완성했다.가족 모두 막대사탕을 입에 문 채 장난기 가득한 표정을 짓는가 하면, 환하게 웃으며 자연스러운 매력을 드러냈다. 부부만 따로 찍은 사진에서는 어깨를 나란히 한 채 다정한 분위기를 풍긴다. 아들은 최근 앞니 두 개가 빠진 모습으로 등장해 귀여움을 더했다.서현진은 2004년 MBC 공채 아나운서로 입사했다가 2014년부터 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다. 2017년에는 5세 연상의 의사와 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr