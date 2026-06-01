소지섭이 '김부장' 시즌제를 원한다고 밝혔다./사진제공=SBS

'김부장' 이승영 감독, 소지섭이 SBS 미디어데이에 참석했다./사진제공=SBS

배우 소지섭이 SBS 연기대상 트로피보다 시즌제를 원한다고 밝혔다.1일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 'SBS 드라마 미디어데이: NEXT EPISODE' 행사가 열렸다. 스페셜 토크 코너에는 '김부장' 이승영 감독과 배우 소지섭, '승산 있습니다' 권다솜 감독과 배우 이제훈, 하영이 참석했다.'김부장'은 하나뿐인 딸을 지키기 위해 평범한 아빠가 위험한 존재로 변해가는 아빠 복수 액션 드라마다. 동명의 웹툰을 원작으로 한다. 오는 6월 26일 첫 방송된다.소지섭은 '주군의 태양' 이후 13년 만에 SBS로 복귀했다. 소지섭은 "데뷔를 SBS로 했다. 고향 같은 곳이다. 오랜 만에 왔지만, 따뜻하고 편안하게 촬영했다"고 말했다. 기존의 액션과 다른 점에 대해서는 "기본 베이스는 김부장, 그리고 그의 친구들의 감정이 담긴 액션이 많다. 맨손, 칼, 총, 차, 폭파 등 다양한 액션이 있어서 사이다를 통쾌하게 줄 수 있을 것"이라고 자신했다.소지섭은 '김부장' 시즌제 가능성에 대해 "방송이 나간 뒤에 많은 분들이 극중 캐릭터들의 안부와 뒷이야기를 궁금해하지 않을까 싶다"며 "김부장과 친구들, 캐릭터들이 확장성을 할 수 있는 여지가 많다. 시즌제로 충분히 가능할 것 같지만, 많은 분들에게 사랑을 받는 게 먼저 아닐까"라고 조심스럽게 말했다.시즌제와 연기대상 중 더 욕심나는 것을 묻자 소지섭은 "저는 상에 욕심이 없다. 작품이 사랑 받아서 시즌제로 가는 게 훨씬 기분이 좋을 것 같다. 상은 받을 만큼 받은 것 같다"고 답했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr