박준서가 '닥터 섬보이'에 출연한다. / 사진제공=로그스튜디오

박준서가 '닥터 섬보이'에 출연한다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 박준서가 '닥터 섬보이'에 캐스팅됐다.1일 방송되는 ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 사랑을 싹틔우는 과정을 그린다. 카카오페이지 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한다.극 중 박준서는 도지의가 훈련병으로 있는 육군훈련소 조교이자 배우지망생 역을 맡았다. 그는 위급 상황 속에서 스스로의 편견을 깨고 변화해가는 인물을 입체적으로 그려낼 예정이다.한편 박준서는 지난해 로그스튜디오와 전속계약을 체결한 뒤 단편 영화, 가방, 화장품 등 다수의 광고에 출연했다. 신예 박준서가 '닥터 섬보이'에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'닥터 섬보이'는 이날 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr