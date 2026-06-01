'나는 솔로' 31기 영식 방송화면 / 사진=ENA, SBS Plus '나는 솔로'

'나는 솔로' 31기 영식 방송화면 / 사진=ENA, SBS Plus '나는 솔로'

ENA와 SBS Plus의 예능 프로그램 '나는 솔로' 31기 영식이 종영 후 자필 편지를 통해 심경을 전했다. 논란 속 종영한 31기 출연진들이 잇따라 입장을 밝히고 있는 가운데, 같은 기수 영숙도 응원의 뜻을 보냈다.'나는 솔로' 31기 영식은 지난달 31일 자신의 SNS에 손글씨로 작성한 장문의 글을 게재했다. 그는 "유난히 차가웠던 이번 겨울은 제게 오래도록 기억될 계절로 남을 것 같다"며 "방송 속 모습이 제 전부는 아니었지만 그 시간만큼은 있는 그대로의 마음으로 진심을 다해 임했다"고 적었다.이어 "낯설고 긴장되는 환경 속에서 새로운 인연들을 만나고 서로의 마음을 나누며 많은 것을 배우고 느낄 수 있었다"며 출연 소감을 전했다. 또한 "조금 더 잘할 수 있었던 순간도, 더 솔직할 수 있었던 순간도 있었지만 그 또한 그날의 저였기에 이제는 후회보다 배움으로 마음에 담아두려 한다"고 밝혔다.그러면서 "부족했던 모습마저 인정하는 과정 속에서 한 걸음 더 성장할 수 있음을 배웠다"며 "방송이 끝난 지금은 누군가를 이해하기에 앞서 먼저 저 자신을 돌아보게 된다"고 말했다. 이어 "아쉬웠던 순간들은 가볍게 넘기기보다 자신을 성찰하는 계기로 삼고 있으며 앞으로는 같은 아쉬움을 남기지 않도록 더 깊이 생각하고 행동하겠다"고 덧붙였다.마지막으로 영식은 "방송을 통해 보내주신 관심과 응원, 따끔한 조언과 질책까지도 모두 감사한 마음으로 받아들이고 있다"며 "부족했던 부분은 행동으로 보여드리고 좋은 모습은 더 오래 지켜갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다. 영숙 역시 해당 게시물에 '좋아요'를 남기며 응원을 보내 눈길을 끌기도 했다.앞서 지난달 27일 종영한 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기는 옥순, 영숙, 정희가 순자를 두고 대화하는 장면이 공개되며 '뒷담화 논란' 에 휘말리기도 했다. 이어, 종영 후에는 순자와 경수가 빠진 뒤풀이 사진까지 알려지며 출연진 사이의 관계를 둘러싼 다양한 추측이 이어졌다. 출연진들의 해명과 사과가 이어지고 있지만 시청자들의 반응은 여전히 엇갈리고 있다.이 가운데 정희 역시 지난달 30일 SNS를 통해 장문의 글을 올리고 사과했다. 정희는 "솔로나라에서의 시간이 마무리됐지만 제가 순자 님께 드린 상처는 방송이 끝났다고 끝나는 것이 아니라는 걸 알고 있다"며 "제가 한 일에 마음이 불편하셨던 분들의 감정 역시 정당한 것"이라고 밝혔다.영숙 또한 자신의 SNS를 통해 "방송을 보시며 제 부족한 언행으로 인해 불편하셨을 시청자분들께 고개 숙여 사과드린다"며 "무엇보다 이번 일로 가장 큰 상처를 받으셨을 순자님께 진심으로 죄송하다"고 전했다. 이어 "방송은 끝났지만 저의 반성은 일상에서도 계속될 것"이라며 "제 주변에 소외되는 사람은 없는지, 내 말 한마디로 상처받는 사람은 없는지 늘 조심하고 살피겠다"고 심경을 전했다.뒷담화 논란 당사자로 지목된 영숙과 정희가 연이어 사과의 뜻을 밝힌 가운데, 영식까지 종영 소감을 전하며 심경을 털어놓으면서 31기 출연진들을 향한 관심도 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr