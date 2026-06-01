배재성이 '은밀한 감사' 종영 소감을 전했다. / 사진제공=시크릿이엔티

배재성이 '은밀한 감사'에서 성두기 역을 맡아 극에 감칠맛을 더했다. / 사진제공=시크릿이엔티

배우 배재성이 '은밀한 감사' 종영 소감을 전했다.지난달 31일 tvN 드라마 '은밀한 감사'가 막을 내렸다. 배재성은 '은밀한 감사'에서 해무그룹 감사 1팀 막내 성두기 역을 맡아 현실감 넘치는 연기와 생생한 에너지를 뿜어냈다.성두기는 팀 내 막내지만 사회생활에서는 재야의 고수 같은 면모를 선보였다. 누구보다 한발 앞서 회사의 모든 소식을 빠르게 입수해 전달하는 정보통 역할을 톡톡히 해냈다. 또 감사 실장으로 부임한 주인아(신혜선 분)를 향해 패기 넘치는 인사를 건네는 등 웃음을 선사했다.이따금 튀어나온 성두기표 막내 본능은 극에 활력을 불어넣었다. 감사팀의 에이스 노기준(공명 분)을 선망의 눈빛으로 바라보는가 하면 주인아와 노기준의 관계를 알아채며 분위기를 한층 유쾌하게 만들었다.배재성은 전작인 드라마 '플레이어2: 꾼들의 전쟁', '나미브'에서 선보였던 빌런의 강렬한 이미지를 내려두고 우리 주변에 실제 있을 법한 친근한 얼굴을 보여줬다. 특히 디테일하게 그려 나간 회사 생활의 희로애락은 재미와 공감을 자아냈다.배재성은 "성두기를 회사에 꼭 한 명쯤은 있을 법한 인물로 만들고 싶었다"며 "정보를 전달하고 분위기를 환기하는 두기의 모습을 자연스럽게 그리기 위해 고민하고 준비했다"고 말했다. 그는 "그동안 '은밀한 감사'를 사랑하고 응원해 주셔서 감사하다. 좋은 작품으로 인사드리겠다"고 포부를 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr