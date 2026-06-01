르세라핌이 '아니 근데 진짜!'에 출연한다. / 사진제공=SBS

르세라핌이 '아니 근데 진짜!'에 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 르세라핌의 멤버들이 '아니 근데 진짜!'에서 단체로 눈물 셀카를 공개해 이목을 끈다.1일 방송되는 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 정규 2집 타이틀곡 '붐팔라(BOOMPALA)'로 돌아온 르세라핌이 완전체로 출연한다.최근 진행된 녹화에서 르세라핌 멤버들은 스스로 가장 예쁘다고 느꼈던 순간들을 솔직하게 털어놨다. 김채원은 메이크업이 특히 잘된 날이면 "미모가 아까워 라이브 방송을 켠다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 사쿠라는 "울 때 가장 예뻐 보인다"며 직접 찍은 눈물 셀카를 공개했고, 허윤진 역시 눈물 셀카만 따로 모아둔 사진 폴더를 연이어 공개해 모두를 놀라게 했다.르세라핌은 서로에 대한 솔직한 이야기를 나누며 유쾌한 입담도 뽐냈다. 특히 "룸메이트를 하고 싶지 않은 멤버가 있냐"는 질문에 사쿠라는 "숙소만큼은 혼자 쓰고 싶다"고 답해 웃음을 자아냈다. 이에 이수지가 "꼭 한 명과 같은 방을 써야 한다"고 묻자 사쿠라는 잠시 고민한 끝에 "그렇다면 가출하겠다"고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.개인기를 보여주기도 했다고. 최근 직접 만들었다는 개인기를 공개한 김채원은 "열받게 하는 사람에게 사용한다"며 이른바 '콱 씨' 개인기를 선보여 웃음을 안겼다. 이후 멤버들은 MC들의 장난이 이어질 때마다 '콱 씨' 포즈를 연발했고, 탁재훈마저 당황하게 했다는 후문이다. 또한 르세라핌은 신곡 '붐팔라(BOOMPALA)'를 비롯한 히트곡 랜덤 플레이 댄스에 도전해 끈끈한 팀워크를 보여줬다.르세라핌이 출연하는 '아니 근데 진짜!'는 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr