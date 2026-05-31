사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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'식객 허영만의 백반기행'' 남규리가 팀 데뷔 비하인드를 공개했다.31일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 씨야 멤버 남규리, 김연지, 이보람이 출연해 경기도 성남 맛집을 찾았다.이날 허영만은 씨야 멤버들의 나이를 듣고 놀라움을 감추지 못했다. 1985년생인 남규리를 비롯해 멤버들이 모두 40대라는 사실에 "아까 들어올 때 20대인 줄 알았다. 이건 사기"라고 감탄했다.2006년 데뷔한 씨야는 당시 '여자 SG워너비'라는 수식어와 함께 큰 사랑을 받았다. 데뷔와 동시에 음원 차트를 휩쓸며 스타덤에 올랐고, '사랑의 인사', '여인의 향기', '미친 사랑의 노래' 등 수많은 히트곡을 남겼다.이날 멤버들은 데뷔 초 숨겨진 비화를 공개했다. 이보람은 "원래 우리 회사 전통이 '얼굴 없는 가수'였다. 저희도 얼굴 없는 가수로 데뷔하려고 준비하고 있었다"고 말했다. 하지만 계획은 남규리의 합류와 함께 달라졌다고.이보람은 "갑자기 너무 예쁜 멤버가 들어왔다. 그래서 회사에서 얼굴 있는 가수를 하자고 했다"고 회상했다. 이어 "갑자기 방송 준비를 해야 했고 춤도 추라고 했다. 해야 할 일이 엄청 많아졌다"고 토로해 웃음을 자아냈다. 김연지 역시 "맞다. 갑자기 준비할 게 많아졌다"고 공감했다.남규리는 "저는 SM엔터테인먼트와 YG엔터테인먼트에서 연습생 생활을 했다. 춤을 추면서 노래하는 아이돌을 준비하고 있었다"고 말했다.15년 만에 완전체 신곡 'First, Again'을 발표한 씨야는 최근 바쁜 활동을 이어가고 있다고 전했다. 남규리는 "최근 잠도 못 자고 먹지도 못하면서 일했다"고 털어놨고, 김연지는 "한 달 동안 거의 김밥만 먹었다"고 말했다.이보람은 "김밥집이 문을 닫으면 편의점에서 삼각 김밥 같은 걸 먹었다"고 털어놨고, 남규리는 "원래 사는 게 다 힘들다"고 토로해 웃음을 선사했다. 멤버들은 갑오징어 샤부샤부와 백합 요리를 맛보며 오랜만에 제대로 된 식사를 즐겼다.결혼 이야기도 나왔다. 남규리는 "우리 셋 다 결혼을 엄청 하고 싶어 하는데 못 가고 있다"면서 "김연지는 아이를 셋 낳고 싶어 한다"고 폭로했다. 이에 이보람은 "나는 넷이 꿈이었다"며 "할아버지가 '짐승들도 때가 되면 짝을 찾아 새끼를 낳는데 뭐가 부족해서 시집을 안 가냐'고 하신다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 씨야는 최근 15년 만에 완전체 활동을 재개하며 팬들과 다시 만나고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr