이준영이 긴급 기자회견에 나선다. /사진 제공=SLL, 코퍼스코리아

이준영이 긴급 기자회견에 나선다. /사진 제공=SLL, 코퍼스코리아

손현주의 영혼이 깃든 이준영이 긴급 기자회견에 나선다.31일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신입사원 강회장’(이하 '강회장') 2회에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 들어간 축구선수 황준현(이준영 분)이 폭탄 발언을 한다.강용호와 황준현의 인연은 악연으로 시작됐다. 최성그룹 회장 강용호의 자녀 강재경(전혜진 분), 강재성(진구 분)이 운전 부주의로 황준현을 치고 달아나며 그의 축구 인생을 한순간에 멈춰 세웠다. 특히 황준현이 증거를 들고 찾아오자 강용호는 자식들의 행태에 속으로 분노하면서도 황준현에게 백지 수표를 건네는 냉혹한 태도를 보였다.가해자의 부모와 피해자로 얽혔던 두 사람은 박치기 사고 하나로 영혼이 바뀌었다. 황준현의 몸에서 눈을 뜬 강용호는 의식을 되찾지 못한 자신의 몸을 보며 답답함을 느끼던 것도 잠시, 강재경과 강재성의 뺑소니 사건이 자신에게 뒤집어 씌워지는 상황과 마주했다.31일 공개된 사진 속에는 취재진 앞 단상에 선 황준현의 모습이 담겼다. 뺑소니 사고 피해자인 황준현이 직접 최성그룹 공식 석상에 등장한 것. 황준현의 결연한 눈빛과 단호한 분위기에서는 비장한 각오가 묻어난다.강재경과 강재성의 굳은 표정 역시 눈길을 끈다. 예상치 못한 상황이 벌어진 듯 두 사람 모두 당황한 기색을 감추지 못한다. 억울하게 가해자로 몰린 강용호가 황준현의 입을 빌려 어떤 이야기를 꺼내게 될지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr