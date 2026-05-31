이완과 김태희가 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

전현무, 곽튜브, 신현준이 광주 대표 먹거리로 꽉 채운 먹트립을 선보였다./사진=MBN·채널S 방송 화면 캡처

전현무, 곽튜브, 신현준이 광주 대표 먹거리로 꽉 채운 먹트립을 선보였다./사진=MBN·채널S 방송 화면 캡처

신현준이 '천국의 계단' 이완 캐스팅 비화를 밝혔다.지난 29일 방송된 MBN·채널S '전현무계획3' 33회에서는 전현무, 곽튜브와 '먹친구' 신현준이 전라도 광주에서 '으미~ 게미지네잉' 특집 먹트립에 나선 모습이 그려졌다.이날 광주에서 곽튜브를 만난 전현무는 확 달라진 그의 군대 머리 스타일을 보고 놀랐다. 곽튜브는 "해남 땅끝마을 미용실에서 잘랐는데 정겹게 잘라주셨다. 머리 자르고 나니 아들과 많이 닮았다더라"며 '아들 바보' 면모를 보였다. 전현무가 "오늘은 광주의 '게미진 맛(감칠맛) 특집'!"이라고 선언하자, 곽튜브는 "아~ 개 味(미)친 거?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.두 사람은 먼저 송정매일시장에 있는 국밥집으로 향했다. 간판을 본 곽튜브는 "어? 돼지국밥은 부산인데? 광주 첫 끼가 돼지국밥이라고?"라며 의아해했지만, 기사들로 북적이는 식당 분위기를 보고 곧바로 '택슐랭 맛집'임을 인정했다. 돼지국밥을 맛본 곽튜브는 "부산이 아니라 전국 어디에도 없는 국밥!"이라고 감탄했고, 전현무도 "오묘한데 자꾸 들어간다. 이게 게미진 맛"이라고 평했다.이후 이날의 '먹친구' 신현준이 광주에 도착했다. 그는 "곽튜브랑 꼭 해보고 싶은 프로젝트가 있다. 인도에 저를 사칭하고 다니는 사람이 있는데 같이 찾아보고 싶다"고 뜻밖의 포부를 밝혔다. 눈을 가린 채 신현준이 있는 곳에 도착한 곽튜브는 그의 손을 잡고 "손이 다 닳았다. 고생하신 분 같다"고 추리해 웃음을 자아냈다.세 사람의 다음 코스는 광주의 대표 보양식으로 꼽히는 오리탕 집이었다. 미나리가 듬뿍 들어간 오리탕을 맛본 전현무는 "이게 약이지~"라며 만족했고, 신현준 역시 "첫 번째로 들어온 집이 아주 맛있다"고 말했다.식사 중에는 신현준의 신작 영화 이야기도 이어졌다. 신현준은 "대만 배우 레지나 레이와 함께 출연하는데, 날더러 '할머니가 너무 좋아하는 배우'라고 하더라"고 털어놨다. 이에 곽튜브는 "할머니랑 동창일 수도 있고"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.전현무가 "다음 코스는 '광주 7미' 중 신현준 씨가 오리탕 다음으로 좋아할 음식"이라고 힌트를 주자, 신현준은 "육전이지!"라고 외쳤다. 육전 맛집으로 이동하던 중 곽튜브는 "쇼츠에서 '역변' 영상을 봤다"며 드라마 '천국의 계단'을 언급했다. 극 중 아역 이완이 성인 신현준으로 전환되는 회전목마 장면이 최근 온라인에서 다시 화제를 모은 것.이에 신현준은 "우리 엄마는 그걸 아직도 이해 못 하신다. 내 아들이 더 잘생겼는데~"라고 너스레를 떨었다. 이완의 캐스팅 비화에 대해서는 "내가 먼저 캐스팅이 돼서, '중동 가서 아역 구해야 하나'라는 농담도 나왔다. 그런데 (김)태희가 현장에 동생 이완을 데려왔고, 바로 캐스팅됐다"고 설명했다.육전 전문점에 도착한 세 사람은 국내산 암소를 얇게 포 떠 즉석에서 부친 육전을 맛봤다. 이들은 "기가 막히다", "이거 미쉐린급", "K푸드 대를 이을 맛"이라고 호평했다. 이어 키조개 관자전과 낙지전까지 맛본 뒤에는 "온도가 진짜 대박!"이라며 만족감을 보였다.분위기가 무르익자 신현준은 전현무를 향해 "갈수록 조지 클루니를 닮아간다"고 칭찬했고, 전현무는 "형은 숀 펜 닮았어~"라고 화답했다. 신현준은 "포털 사이트에 내 이름 검색하면 바다코끼리 인형이 뜬다"며 바다코끼리, 심해어 밈까지 직접 소환했다.마지막으로 칼칼한 조기탕이 등장하자 신현준은 "이 집은 보물이다. 조기탕 최고!"라며 만족감을 표했다. 이어진 예고편에서는 전북 고창에서 펼쳐질 '잃어버린 테토를 찾아서' 특집이 예고됐다.'전현무계획3'은 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr