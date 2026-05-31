'나는 솔로' 31기가 종영한 가운데, 출연자들의 유튜브 인터뷰 발언이 도마 위에 올랐다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

'나는 솔로' 31기가 종영한 가운데, 출연자들의 유튜브 인터뷰 발언이 도마 위에 올랐다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

'나는 솔로' 31기가 종영한 가운데, 출연자들의 유튜브 인터뷰 발언이 도마 위에 올랐다./사진=유튜브 채널 '촌장' 방송 화면 캡처

'나는 솔로' 31기가 종영한 가운데, 출연자들의 유튜브 인터뷰 발언이 도마 위에 올랐다.지난 29일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '[솔로나라뉴스] 31기 영자&정숙 단독 인터뷰_사랑은 간절한 사람의 몫'이라는 제목의 영상이 공개됐다.31기 영자는 방송 내내 왕따 논란이 됐던 이른바 '걸스토크'와 당시 분위기에 대한 생각을 밝혔다. 그는 "나는 트러블 사이에 끼고 싶지 않아서 3일 차부터는 공용 거실에 많이 가 있었다"고 말했다.이어 "직접적으로 들은 건 많지 않았고 간간이 그 방에서 순자 언니랑 내 이름이 나오는 건 들렸다"며 "귀담아듣기보다는 그냥 떠드는가 보다 생각했다. 순자 언니는 스트레스를 많이 받더라. 그래서 나는 이야기를 들어주는 입장이었다"고 설명했다.또 "어떻게 보면 목소리가 커서 이런 일이 일어나지 않았나 싶다"며 "수다를 좋아하고 새벽 5시까지 이야기하다 보니 그렇게 된 것 같다. 문제로 삼으면 문제가 되고, 문제로 삼지 않으면 또 아닐 수도 있지 않을까 싶다"고 자기 생각을 전했다.앞서 공개된 또 다른 인터뷰 영상에는 31기 상철이 출연해 기수 내 갈등과 관련한 입장을 밝혔다. 상철은 31기 분위기에 관해 "다들 경주마처럼 앞만 보고 달렸던 것 같다. 그러다 보니 이렇게 된 것 같다"고 말했다. 이어 "변호사 일을 하면서 느끼는 건 어느 한쪽이 100% 잘못인 경우는 드물다는 점"이라며 "물론 경중의 차이는 있다"고 덧붙였다. 그는 "과거 사건을 제삼자가 100% 정확히 아는 건 사실상 불가능하다"며 "사건이 발생한 뒤에는 각자의 제한된 일인칭 시점만 남기 때문"이라고 설명했다.순자와 경수가 빠진 31기 회식 사진을 SNS에 올린 것과 관해 상철은 "처음 이틀 정도는 큰 이슈가 되지 않았는데 특정 해석이 나오면서 내가 어느 한쪽 편을 든 것처럼 비쳤다"고 말했다.상철은 "촬영이 끝난 뒤 방송 전까지는 분위기가 나쁘다고 생각하지 않았다"며 "방송이 시작되고 서로가 몰랐던 모습들을 보게 되면서 감정이 상한 부분이 있는 것 같다. 지금은 기수 분위기가 예전보다 소원해진 것 같다"고 털어놨다.앞서 31기는 방송 기간 순자를 둘러싼 왕따 의혹으로 큰 관심을 받았다. 종영 후 진행된 라이브 방송에서는 순자가 경수와 현실 커플임을 밝힌 데 이어 방송에 담기지 않은 피해 사실을 언급하며 다시 한번 화제를 모았다.이후 합숙 기간 순자에게 힘이 됐던 인물로 알려진 영자가 인터뷰에서 "끼고 싶지 않았다"고 말한 것을 두고 일부 시청자들은 부정적인 반응을 보인다. 누리꾼은 "중립이라는 이름으로 방관한 것 아니냐", "순자 편인 줄 알았는데 실망스럽다"는 의견이 나왔다. 상철의 발언을 두고도 "피해자 입장을 충분히 고려하지 못한 것 같다", "신중했어야 한다", "순자 입장에서 2차 가해가 될 수 있다"는 등의 비판이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr