사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

배우 문상민의 일상적 매력이 돋보이는 사진이 시선을 사로잡고 있다.최근 문상민은 자신의 인스타그램에 "옹심이랑"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 문상민은 회색 반소매 티셔츠와 검은 팬츠를 착용한 채 흰색 강아지를 품에 안고 앉아 있다. 챙이 깊게 내려온 볼캡 아래로 얼굴을 살짝 든 모습이 시선을 끌고 품 안에 안긴 강아지는 혀를 내민 채 다른 곳을 바라보며 귀여운 분위기를 더한다.다른 사진에서 문상민은 강아지를 안은 채 입술을 동그랗게 내밀고 카메라를 향해 장난기 있는 표정을 짓고 있다. 강아지는 옆을 바라보고 있으며 문상민의 편안한 차림과 자연스러운 포즈가 일상적인 매력을 전한다.또 다른 사진에서 문상민은 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 모자를 뒤로 돌려 쓴 모습이 눈길을 끌며 넉넉한 핏의 티셔츠와 팬츠가 어우러져 담백한 스타일을 완성한다.이를 본 팬들은 "헐 강아지 이제 잘 안네" "늘 응원합니다" "강아지 무서웡 극복했나" "멋져 눈부셔 강아지라니" "상민이랑 강아지 둘 다 귀엽다" "둘 다 개귀엽다" 등의 댓글을 달았다. 키 190cm답게 사진에서도 그 아우라가 고스란히 느껴진다.한편 2000년생으로 26세인 문상민은 드라마 '은애하는 도적님아'와 넷플릭스 영화 '파반느'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '20대 대표 배우'로서의 존재감을 각인시켰다. 문상민은 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 차기작으로 택했는데 이 작품은 늑대로 변하는 비밀을 지닌 주인공이 대학 생활과 사랑, 정체가 드러날 위기 속에서 성장해 나가는 청춘 판타지 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr