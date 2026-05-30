이미지 크게보기 사진 = SBS ‘멋진 신세계’

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‘멋진 신세계’ 신서리(임지연 분)이 끝내 차세계(허남준 분)을 향한 마음을 인정했다. 애써 외면하려 했던 감정은 결국 눈물로 터져 나왔고, 두 사람은 다시 서로를 향해 걸어갔다.29일 방송된 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’ 7회에서는 차세계와 신서리의 로맨스가 한층 깊어지는 모습이 그려졌다.앞서 두 사람은 바닷가에서 첫 키스를 나눈 뒤 밤을 함께 보냈다. 다음 날 아침 술이 덜 깬 신서리는 전날 기억이 나지 않는 듯 당황했고, 차세계는 “뭐야 필름 끊긴 거야? 그러게 개미 새끼 한 마리 안 보이네. 무인도처럼”이라고 농담했다.신서리가 어리둥절해하자 차세계는 “같이 살아야지. 무인도에 남녀가 갇혔는데 별수 있나. 오손도손 살아봐야지”라며 능청스럽게 분위기를 풀었다.이후 신서리가 과거 인연을 떠올리는 듯한 모습을 보이자 차세계는 “구남친 생각하냐. 나 그런 거 딱 질색이다”라며 질투심을 드러냈다. 또 자신의 어깨에 기대 잠든 신서리를 바라보며 “연애 초보라더니, 연애 고수지? 누군 아주 심장이 터져나갈 것 같구만”이라고 혼잣말해 웃음을 자아냈다.다음 날에도 차세계의 직진은 계속됐다. 신서리가 전날 밤 일을 얼버무리려 하자 그는 “필름 끊겼다고 도망칠 생각 마라. 어제 일 절대 못 무른다. 너 나한테 단단히 잡혔어”라고 말하며 마음을 숨기지 않았다.하지만 신서리는 쉽게 다가서지 못했다. 차주란(정영주 분)과 모태희(채서안 분)을 차례로 마주하며 현실의 벽을 실감했고, 차세계를 향한 감정을 억누르려 했다.차세계 역시 상처를 받았다. 신서리가 선을 긋자 그는 “너 진짜, 내가 그렇게 아니냐”라고 물었고, 차가운 답이 돌아오자 씁쓸한 표정을 감추지 못했다.설상가상 차세계는 음주운전 뺑소니 사건의 범인으로 몰리는 위기에 처했다. 결백을 증명할 방법은 있었지만 신서리가 세간의 관심 속에 휘말릴 것을 우려해 침묵을 택했다.뒤늦게 이 사실을 알게 된 신서리는 집으로 돌아왔다가 차세계가 남긴 흔적과 마주했다. 생일을 위해 몰래 준비해 둔 진심이 곳곳에 남아 있었고, 이를 본 신서리는 더 이상 마음을 숨길 수 없었다.결국 신서리는 “네가 자꾸 흔들면 나는 염치도 없이 행복을 바라게 된단 말이다. 더 이상 혼자이고 싶지 않다고 바라게 된단 말이다”라며 눈물을 쏟았다.마음을 확인한 그는 곧장 차세계를 찾아갔다. 차세계가 “왜 왔냐”고 묻자 신서리는 “너 지켜주려고. 나도 너 위해서 뭐든 해보려고”라고 답했다.곧이어 취재진이 몰려들자 차세계는 신서리를 보호하려는 듯 재킷을 들어 올렸다. 그러나 신서리는 재킷을 내리며 “지켜준다고 약조했잖아 내가. 괜찮다, 너와 함께라면”이라고 말했다.그렇게 두 사람은 더 이상 숨지 않기로 했다. 서로를 향한 진심을 확인한 차세계와 신서리는 같은 곳을 바라보며 새로운 전환점을 맞았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr